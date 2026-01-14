Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primavera x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Prélio é válido pela segunda rodada desta edição do Campeonato Paulista
Primavera e Mirassol se enfrentam  nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio ÍtaloLimongi. O prélio é válido pela segunda rodada desta edição do Campeonato Paulista. Na primeira rodada, o time da casa arrancou um empate com o Guarani por 1 a 1, em Campinas. Já o Leão, em seus domínios, engoliu o São Paulo: 3 a 0.

A Voz do Esporte acompanha o cotejo, ao vivo, a partir de 18h. Diego Mazur narra, com o suporte de Diogo Martin nos comentários e Will Ferreira nas reportagens.

