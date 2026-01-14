Portuguesa-RJ x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Portuguesa-RJ x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragemCom sub-20, Glorioso inicia sua caminhada nesta edição do Campeonato Carioca
O Campeonato Carioca de 2026 começa nesta quinta-feira (15) para Portuguesa-RJ e Botafogo. Os times se enfrentam às 19h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, na rodada inaugural do Estadual.
Onde assistir
O Premiere (pay-per-view) transmite o embate.
Como chega o Botafogo
Apesar de não vencer o torneio desde 2018, o Botafogo, sobretudo durante a era SAF, colocou o Carioca como a menor das prioridades. Em 2026, com o Brasileirão iniciando em janeiro e a Libertadores no próximo mês, não será diferente. Desse modo, o Glorioso vai a campo com vários nomes do sub-20. Os garotos, aliás, estavam em Taubaté, onde disputam a Copinha. Viajaram, portanto, para que o plantel principal não interrompa a pré-temporada em razão do calendário sufocante do futebol brasileiro.
O time alvinegro utilizará, então, os seus principais jogadores somente na terceira rodada, contra o Volta Redonda, na próxima semana, no Estádio Nilton Santos. Aí, sim, com o técnico Martín Anselmi. Antes, o time fica na mão de Rodrigo Bellão, comandante com bom retrospecto na base.
Como chega a Portuguesa-RJ
A Lusa está em seu segundo compromisso do ano, pois teve que enfrentar o Flamengo em duelo antecipado. Na ocasião, a equipe cedeu o empate por 1 a 1, nos acréscimos.
Entre as novidades do time da casa, o meia-atacante Chay, que reestreia pela Portuguesa e reencontra o Botafogo, clube pelo qual criou um forte vínculo por conta de sua excelente temporada, em 2021, quando ajudou o Mais Tradicional a retornar à elite do futebol brasileiro.
PORTUGUESA-RJ x BOTAFOGO
Campeonato Carioca – Rodada 1
Data e hora: 15/01/2026, às 19h
Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
PORTUGUESA-RJ: Borges; Sávio, Carlos Henrique, Costa e Santos; Rocha, João Paulo, Mota (Romarinho) e Silveira; Rhuan e Muchacho. Técnico: Alex Nascif
BOTAFOGO: Loor; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Lucas Camilo, Bernardo Valim e Felipe Januário; Kauan Toledo, Caio Valle e Arthur Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão
Árbitro: Lucas Coelho Santos
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
