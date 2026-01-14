Ponte Preta x Velo Clube, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Ponte Preta e Velo Clube medem forças nesta quarta-feira (14), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O prélio é válido pela rodada 2 desta edição do Campeonato Paulista. A Macaca precisa de recuperação. Afinal, na estreia, perdeu para o Corinthians por 3 a 0, em Itaquera. O time visitante, por sua vez, ficou no score zerado diante do Botafogo-SP.

A Voz do Esporte não marca touca e transmite, ao vivo, a partir de 19h30, este embate tão aguardado pelos seguidores dos dois quadros. Cesar Tavares, com sua voz inconfundível, assume a bronca na narração, com o craque Cleyton Santos nos comentários e o internacional André Bachá na reportagem.