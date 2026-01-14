Paquetá avisa a técnico do West Ham desejo de voltar ao Flamengo

Jogador se reúne nesta quarta-feira (14/1) com Nuno Espírito Santo, deixando clara a vontade de retornar para o futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

O meia Lucas Paquetá comunicou nesta quarta-feira (14/1) ao técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, seu desejo de retornar ao Flamengo. Já acertado em termos com o Rubro-Negro, o jogador faz sua parte para tentar convencer a equipe inglesa a negociar com a diretoria carioca. Segundo o canal “Voz do Ninho”, o craque se reuniu com o comandante português para buscar uma liberação. West Ham e Flamengo, dessa forma, terão reunião na sexta-feira (16/1) para uma rodada de conversas. A equipe inglesa, aliás, pede 60 milhões de euros (cerca de R$ 376 milhões no câmbio atual).