Palmeiras x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Saiba, na Voz do Esporte, tudo sobre o primeiro clássico do Paulistão 2026; ambas as equipes venceram na estreia do torneio

Nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), Palmeiras e Santos se enfrentam pela segunda rodada do Paulistão 2026. O jogo acontece na Arena Barueri, na cidade de Barueri. O local será a casa do Verdão até meados de março, enquanto o clube troca a grama do Allianz Parque. A partida marca o primeiro clássico do estadual de São Paulo.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha todos os movimentos do embate, ao vivo, a partir de 18h. A narração está nas mãos, ou melhor, na voz do inoxidável Christian Rafael. Quem assegura os melhores comentários é João Miguel Lotufo, o camisa 10 do canal. Por fim, Rogério Souza ataca as reportagens para levar os detalhes do clássico ao amigo(a) seguidor(a).