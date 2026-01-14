Palmeiras se despede de Weverton, a caminho do Grêmio

Palmeiras se despede de Weverton, a caminho do GrêmioGoleiro, que agora vai para o Tricolor, enaltece passagem: "Obrigado, torcida que canta e vibra. Enfim, a história aqui está feita"
O Palmeiras anunciou, na tarde desta quarta-feira (14, a saída do goleiro Weverton. Em postagem nas redes sociais, o Verdão se despediu do arqueiro, exaltando a passagem extremamente vitoriosa do atleta pelo clube. Ele tornou-se um dos atletas com mais título pelo alviverde. Para não sair em branco, a diretoria vai fazer uma homenagem ao arqueiro, às 18h30, antes do clássico desta quarta(14), na Arena Barueri.
“Goleiro com mais títulos em toda a história do clube, o terceiro com mais vitórias, o segundo com mais jogos sem sofrer gols. A passagem de Weverton Pereira da Silva pela Sociedade Esportiva Palmeiras ficará marcada pela dedicação a cada treino, o comprometimento a cada partida, o desempenho em nível de Seleção Brasileira, os momentos de glórias e os de resiliência, mas, sem dúvida, eterniza-se também pelos impressionantes recordes alcançados ao longo de quase oito anos defendendo as cores alviverdes”, escreveu o Palmeiras.
“Arrojado, seguro, dono de um excelente posicionamento e de uma das mais precisas reposições de bola do futebol mundial, Weverton logo se tornou um representante legítimo da Academia de Goleiros do Verdão”, em outro trecho do comunicado.
Sem o mesmo espaço, Weverton manifestou o desejo de se transferir. O Palmeiras, por sua vez, atendeu à vontade do goleiro, que agora vai vestir as cores do Grêmio. Apesar do interesse do Verdão em seguir com o arqueirono elenco, já não havia mais garantia que o jogador seria titular da equipe de Abel Ferreira. Além disso, o jogador de 38 anos tinha contrato com duração apenas até o final desta temporada. O Palmeiras, aliás, queria a renovação, mas oferecia apenas um ano de extensão de vínculo, ou seja, até o final de 2027. Em oposição a isso, o Tricolor Gaúcho ofereceu três anos.
Weverton pelo Palmeiras
Defendendo o Verdão desde 2018, Weverton conquistou 12 títulos com a camisa do clube. Foram quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), três Brasileirões (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). O atleta é um dos jogadores com mais taças levantadas pelo clube, ao lado de nomes como Gustavo Gómez, Dudu e Ademir da Guia.
“A vida é feita de ciclos, mas sei que poucos são tão lindos e incríveis como os que vivi aqui. Não sou o melhor nem o maior, sou só mais um dentre tantos jogadores que tiveram a honra de vestir essa camisa. Foram oito anos, 12 títulos conquistados, mais de 450 jogos. Vivi intensamente cada minuto, entendi que o Palmeiras não é só um clube, mas uma família. Eu vibrei, chorei, sorri e torci. Em cada cidade, estado e país, vi de perto a paixão palmeirense estampada em cada rosto. Poder ter o carinho de vocês e retribuir sendo parte de uma história de luta e de glórias me fez ser ainda mais grato a Deus. Obrigado, Palmeiras. Obrigado, torcida que canta e vibra. Enfim, a história aqui está feita”, escreveu o goleiro.
O camisa 21 manteve essa titularidade até outubro do ano passado, quando sofreu uma lesão na mão direita. Carlos Miguel, ex-Corinthians e Nottingham Forrest, foi para debaixo das traves do Verdão.
