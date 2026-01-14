Palmeiras se despede de Weverton, a caminho do Grêmio

Weverton pelo Palmeiras

Defendendo o Verdão desde 2018, Weverton conquistou 12 títulos com a camisa do clube. Foram quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), três Brasileirões (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). O atleta é um dos jogadores com mais taças levantadas pelo clube, ao lado de nomes como Gustavo Gómez, Dudu e Ademir da Guia.

“A vida é feita de ciclos, mas sei que poucos são tão lindos e incríveis como os que vivi aqui. Não sou o melhor nem o maior, sou só mais um dentre tantos jogadores que tiveram a honra de vestir essa camisa. Foram oito anos, 12 títulos conquistados, mais de 450 jogos. Vivi intensamente cada minuto, entendi que o Palmeiras não é só um clube, mas uma família. Eu vibrei, chorei, sorri e torci. Em cada cidade, estado e país, vi de perto a paixão palmeirense estampada em cada rosto. Poder ter o carinho de vocês e retribuir sendo parte de uma história de luta e de glórias me fez ser ainda mais grato a Deus. Obrigado, Palmeiras. Obrigado, torcida que canta e vibra. Enfim, a história aqui está feita”, escreveu o goleiro.

O camisa 21 manteve essa titularidade até outubro do ano passado, quando sofreu uma lesão na mão direita. Carlos Miguel, ex-Corinthians e Nottingham Forrest, foi para debaixo das traves do Verdão.