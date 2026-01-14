Palmeiras homenageia Weverton, e Leila Pereira justifica liberação sem custos

Ao todo, o goleiro de 38 anos conquistou 12 taças pelo clube. Foram quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), três Brasileirões (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). Ele é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Palmeiras, ao lado de jogadores como Ademir da Guia, Dudu e Gustavo Gómez.

O goleiro Weverton, de saída do Palmeiras para o Grêmio, recebeu uma homenagem da direção do Verdão na Arena Barueri, antes do duelo contra o Santos pela segunda rodada do Paulistão. O defensor ganhou uma placa da presidente Leila Pereira, foi abraçado pelos companheiros de equipe e tirou fotos ao lado da família, com os troféus conquistados pelo Verdão.

Mais cedo, o Palmeiras publicou em suas redes sociais e em seu site uma nota exaltando os feitos de Weverton pelo clube. “Goleiro com mais títulos na história do clube, o terceiro com mais vitórias, o segundo com mais jogos sem sofrer gols. A passagem de Weverton pelo Palmeiras ficará marcada pela dedicação a cada treino, o comprometimento a cada partida, o desempenho em nível de Seleção Brasileira, os momentos de glórias e os de resiliência, mas, sem dúvida, eterniza-se também pelos impressionantes recordes alcançados ao longo de quase oito anos defendendo as cores alviverdes”, dizia a nota.

“Arrojado, seguro, dono de um excelente posicionamento e de uma das mais precisas reposições de bola do futebol mundial, Weverton logo se tornou um representante legítimo da Academia de Goleiros do Verdão”, dizia outro trecho do comunicado.

Leila Pereira justifica liberação sem compensação ao Palmeiras

Em entrevista à “TNT Sports”, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, explicou por que liberou o goleiro sem custos para o Grêmio. ” Fiquei muito emocionada, porque é uma despedida de um grande atleta. Uma grande pessoa. Conquistou 12 títulos em oito temporadas. Ele nos procurou, falou comigo pessoalmente sobre a proposta do Grêmio. Ele tinha contrato até o fim do ano, queríamos renovar até o fim de 2027. Mas falou que era muito boa a proposta do Grêmio”, iniciou a mandatária do clube.

“A compensação que o Weverton trouxe para a gente foram os 12 títulos, como vou negar que um atleta como ele me peça (a liberação). Não pensei em compensação financeira, mas no histórico que o grande atleta entregou ao Palmeiras”, prosseguiu a dirigente.