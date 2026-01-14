Negociação de Paquetá com o Flamengo provoca “sofrência” em perfil do West Ham

Rubro-Negro já tem acordo com o meia e agora trabalha para convencer o West Ham a negociá-lo ainda nesta janela de transferências

O West Ham escolheu um jeito bem brasileiro de levar a possível saída de Lucas Paquetá para o Flamengo ao TikTok. Em meio às tratativas envolvendo o meia, o clube inglês publicou um vídeo com lances do jogador ao som de Pablo, cantor conhecido como “Rei da Sofrência”, para falar sobre um possível adeus.

No trecho da música, em parceria com Priscila Senna, usado na publicação, a letra dizia: “Que loucura essa de dizer que vai me deixar?”. A conta também dialogou com perfis brasileiros, entre eles o da Copa do Brasil, ampliando ainda mais a repercussão no ambiente.

“Ele vem jogar a Copa Betano do Brasil, adm?”, escreveu o perfil na tentativa de tirar informações. O West Ham respondeu em tom de brincadeira: “Não dá para abrir uma exceção e deixar a gente jogar também?”.

A postagem dividiu torcedores. Parte reagiu com entusiasmo diante da possibilidade do Garoto do Ninho à casa, enquanto outros ironia na abordagem do clube londrino. Essa parte entende que os ingleses ironizaram a possível saída, como se não fosse ocorrer.