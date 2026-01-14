Napoli e Atlético miram João Gomes, mas volante prioriza Premier League

Apesar do forte assédio continental, o desejo do jogador e do próprio Wolverhampton caminha em outra direção. A prioridade de João Gomes é permanecer na elite do futebol inglês e disputar a Premier League por mais tempo. Os Wolves compartilham dessa visão e priorizam negociá-lo dentro do mercado nacional, estipulando um preço de venda na casa dos 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 313 milhões).

O volante João Gomes tornou-se um dos nomes mais cobiçados do mercado de transferências europeu visando a próxima temporada. O Napoli, da Itália, realizou os primeiros contatos para buscar informações sobre a situação do atleta de 24 anos. No entanto, a concorrência aumentou nas últimas horas: o Atlético de Madrid também surge como um destino provável e negocia a contratação do brasileiro, tratando-o como uma “opção concreta” para reforçar o meio-campo de Diego Simeone.

João Gomes prioriza a Inglaterra

Nos bastidores, o mercado avalia que dificilmente o Napoli chegará ao valor pedido pelos ingleses. O histórico recente mostra que João Gomes esteve muito perto de uma transferência milionária dentro da própria Inglaterra. O Manchester United chegou a sinalizar positivamente para pagar os 50 milhões de euros exigidos, impulsionado por um pedido do técnico Rúben Amorim. Contudo, a saída do treinador português dos Red Devils alterou o planejamento e a negociação não se concretizou.

A situação do Wolverhampton na tabela também influencia o futuro do negócio. Caso a equipe seja rebaixada para a Championship, o valor de mercado do volante pode sofrer uma queda, o que abriria brecha para propostas menores. João Gomes tem contrato assinado até 2030 e vive um momento de destaque individual, liderando oito estatísticas da equipe na temporada.

Desde que o Wolverhampton comprou o jogador junto ao Flamengo no início de 2023 por cerca de 19 milhões de euros (R$ 103 milhões à época), João Gomes se transformou em titular absoluto e “xodó” da torcida. Ele soma 113 jogos, sete gols e quatro assistências com a camisa dos Lobos.