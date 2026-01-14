Messi recusou proposta bilionária com “cheque em branco” do Al-Ittihad

Presidente do clube árabe afirma que argentino poderia ganhar qualquer valor, por período ilimitado, mas foi firme ao rejeitar oferta recorde

De acordo com Al Haili, em entrevista ao jornal espanhol Marca, o contato ocorreu após o fim do vínculo de Messi com o Paris Saint-Germain. Na ocasião, o dirigente disse ter oferecido algo em torno de 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 8,5 bilhões), um valor que Messi teria recusado prontamente.

Anmar Al Haili, presidente do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, revelou que o astro Lionel Messi optou por não aceitar uma proposta financeira extraordinária feita em 2023.

O mandatário foi além ao afirmar que não imporia limites — nem de remuneração nem de duração — ao eventual contrato com Messi. Al Haili declarou ainda que concederia ao camisa 10 a liberdade de escrever qualquer número no contrato, uma espécie de cheque em branco. Inclusive um acordo vitalício com remuneração à sua escolha.

Mesmo após a recusa, o dirigente manteve uma posição aberta, afirmando que as portas do clube continuam disponíveis caso Messi mude de ideia no futuro. Ele também destacou que sua motivação não se resume ao retorno financeiro, mas ao impacto esportivo e simbólico.

Messi, atualmente no Inter Miami, estendeu seu contrato com o clube da Major League Soccer (MLS) até dezembro de 2028, reforçando sua escolha de seguir nos Estados Unidos.

