Mercado de quarta (14) tem atualização sobre retorno de Paquetá ao Flamengo

Outros clubes também anunciaram novos reforços, como Santos e Atlético-MG / Crédito: Jogada 10

O mercado de transferências segue a todo vapor no futebol brasileiro, com anúncios de novas contratações e atualizações na busca dos clubes por reforços. Tem goleiro desembarcando no aeroporto, zagueiro indo para a Rússia e até mesmo um craque perto de retornar ao futebol brasileiro, entre anúncios em Santos e Atlético. Veja com o Jogada10 as negociações desta quarta-feira (14)! LEIA MAIS: Campanha por boicote à Copa do Mundo de 2026 ganha força nas redes

Paquetá avisa treinador que quer jogar no Flamengo O meia Lucas Paquetá comunicou nesta quarta-feira (14/1) ao técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, seu desejo de retornar ao Flamengo. Já acertado em termos com o Rubro-Negro, o jogador faz sua parte para tentar convencer a equipe inglesa a negociar com a diretoria carioca. Segundo o canal “Voz do Ninho”, o craque se reuniu com o comandante português para buscar uma liberação. West Ham e Flamengo, dessa forma, terão reunião na sexta-feira (16/1) para uma rodada de conversas. A equipe inglesa, aliás, pede 60 milhões de euros (cerca de R$ 376 milhões no câmbio a Riquelme no Botafogo O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira (14), a contratação do zagueiro Riquelme, ex-Sport. O jovem tem apenas 19 anos e reforçará as categorias de base do clube. A fera já está na área, treina com os demais companheiros no Espaço Lonier para ficar à disposição do técnico Rodrigo Bellão e já posou para fotos com a camisa do Mais Tradicional. O Botafogo pagou dois milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões) ao Sport. As tratativas envolveram, então, o abatimento de uma dívida que o Leão da Praça da Bandeira possuía com o Alvinegro pela contratação do atacante Carlos Alberto. O clube nordestino atrasou algumas parcelas pelo jogador, que custou R$ 15 milhões. O rendimento não agradou e, assim, ele acabou emprestado ao Cuiabá, da Segunda Divisão do Brasileiro. O interesse do Botafogo surgiu, pois o jogador foi um dos destaques da MadCup, competição disputada em Madri, na Espanha.

Mesmo com dificuldades, Inter busca reforços Atravessando dificuldades financeiras, o Internacional busca reforços com perfil específico, a custo zero. E dentro deste cenário, o clube prioriza a chegada de pelo menos dois zagueiros, um lateral-esquerdo, mais um meio-campista e um centroavante. Com base nesse planejamento, o jogador que o Colorado está mais próximo de conseguir um acerto é um defensor: o equatoriano Félix Torres, que deve chegar por empréstimo junto ao Corinthians. Inicialmente até o fim desta temporada, com a inclusão de uma opção de compra. Outro possível candidato a reforço que o Internacional demonstra interesse e monitora é o centroavante Alerrandro. Ele se destacou no futebol brasileiro pelo Vitória em 2024 ao se consolidar como o artilheiro do Brasileirão naquele ano. Atualmente, ele defende o CSKA Moscou, da Rússia. Na atual temporada europeia são 19 jogos, com dois gols anotados. Flamengo negocia Wallace Yan Wallace Yan está de saída do Flamengo e defenderá o Bragantino. A informação inicial da transação foi divulgada pelo jornalista Benjamin Back. Ele informou que os paulistas ficarão com 70% dos direitos e o Flamengo com 30%. O valor da negociação não foi divulgado, mas, como a multa rescisória era de R$ 33 milhões, o negócio ficou em torno de R$ 23 milhões.

O atacante Wallace Yan, de 20 anos, que havia feito declarações em tom de despedida no domingo passado, após o empate em 1 a 1 com a Portuguesa, jogou nesta quarta-feira, 14/1, contra o Bangu. Fez, portanto, em Moça Bonita, a sua despedida. Assim, o atacante deve, nesta quinta-feira, chegar em Bragança para assinar contrato com o Bragantino. Santos anuncia Gabriel Menino O Santos anunciou nesta tarde a contratação de Gabriel Menino, emprestado pelo Atlético por uma temporada. O volante ficará na Vila Belmiro até o dia 31 de dezembro, com cláusula de opção de compra ao fim do vínculo. Aos 25 anos, Menino chega ao Santos para suprir a saída de Victor Hugo, comprado justamente pelo Galo junto ao Flamengo. O jogador é o segundo reforço para a temporada. Anteriormente, o Peixe havia anunciado o atacante Gabigol, que já estreou e fez um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino.