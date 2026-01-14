Mercado de quarta (14) tem atualização sobre retorno de Paquetá ao Flamengo

Mercado de quarta (14) tem atualização sobre retorno de Paquetá ao FlamengoOutros clubes também anunciaram novos reforços, como Santos e Atlético-MG
O mercado de transferências segue a todo vapor no futebol brasileiro, com anúncios de novas contratações e atualizações na busca dos clubes por reforços. Tem goleiro desembarcando no aeroporto, zagueiro indo para a Rússia e até mesmo um craque perto de retornar ao futebol brasileiro, entre anúncios em Santos e Atlético. Veja com o Jogada10 as negociações desta quarta-feira (14)!
Paquetá avisa treinador que quer jogar no Flamengo
O meia Lucas Paquetá comunicou nesta quarta-feira (14/1) ao técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, seu desejo de retornar ao Flamengo. Já acertado em termos com o Rubro-Negro, o jogador faz sua parte para tentar convencer a equipe inglesa a negociar com a diretoria carioca.
Segundo o canal “Voz do Ninho”, o craque se reuniu com o comandante português para buscar uma liberação. West Ham e Flamengo, dessa forma, terão reunião na sexta-feira (16/1) para uma rodada de conversas. A equipe inglesa, aliás, pede 60 milhões de euros (cerca de R$ 376 milhões no câmbio a
Riquelme no Botafogo
O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira (14), a contratação do zagueiro Riquelme, ex-Sport. O jovem tem apenas 19 anos e reforçará as categorias de base do clube. A fera já está na área, treina com os demais companheiros no Espaço Lonier para ficar à disposição do técnico Rodrigo Bellão e já posou para fotos com a camisa do Mais Tradicional.
O Botafogo pagou dois milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões) ao Sport. As tratativas envolveram, então, o abatimento de uma dívida que o Leão da Praça da Bandeira possuía com o Alvinegro pela contratação do atacante Carlos Alberto. O clube nordestino atrasou algumas parcelas pelo jogador, que custou R$ 15 milhões. O rendimento não agradou e, assim, ele acabou emprestado ao Cuiabá, da Segunda Divisão do Brasileiro. O interesse do Botafogo surgiu, pois o jogador foi um dos destaques da MadCup, competição disputada em Madri, na Espanha.
Mesmo com dificuldades, Inter busca reforços
Atravessando dificuldades financeiras, o Internacional busca reforços com perfil específico, a custo zero. E dentro deste cenário, o clube prioriza a chegada de pelo menos dois zagueiros, um lateral-esquerdo, mais um meio-campista e um centroavante. Com base nesse planejamento, o jogador que o Colorado está mais próximo de conseguir um acerto é um defensor: o equatoriano Félix Torres, que deve chegar por empréstimo junto ao Corinthians. Inicialmente até o fim desta temporada, com a inclusão de uma opção de compra.
Outro possível candidato a reforço que o Internacional demonstra interesse e monitora é o centroavante Alerrandro. Ele se destacou no futebol brasileiro pelo Vitória em 2024 ao se consolidar como o artilheiro do Brasileirão naquele ano. Atualmente, ele defende o CSKA Moscou, da Rússia. Na atual temporada europeia são 19 jogos, com dois gols anotados.
Flamengo negocia Wallace Yan
Wallace Yan está de saída do Flamengo e defenderá o Bragantino. A informação inicial da transação foi divulgada pelo jornalista Benjamin Back. Ele informou que os paulistas ficarão com 70% dos direitos e o Flamengo com 30%. O valor da negociação não foi divulgado, mas, como a multa rescisória era de R$ 33 milhões, o negócio ficou em torno de R$ 23 milhões.
O atacante Wallace Yan, de 20 anos, que havia feito declarações em tom de despedida no domingo passado, após o empate em 1 a 1 com a Portuguesa, jogou nesta quarta-feira, 14/1, contra o Bangu. Fez, portanto, em Moça Bonita, a sua despedida. Assim, o atacante deve, nesta quinta-feira, chegar em Bragança para assinar contrato com o Bragantino.
Santos anuncia Gabriel Menino
O Santos anunciou nesta tarde a contratação de Gabriel Menino, emprestado pelo Atlético por uma temporada. O volante ficará na Vila Belmiro até o dia 31 de dezembro, com cláusula de opção de compra ao fim do vínculo.
Aos 25 anos, Menino chega ao Santos para suprir a saída de Victor Hugo, comprado justamente pelo Galo junto ao Flamengo. O jogador é o segundo reforço para a temporada. Anteriormente, o Peixe havia anunciado o atacante Gabigol, que já estreou e fez um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino.
Atlético confirma Minda
O Atlético confirmou mais um reforço para a temporada. Alan Minda, de 22 anos, foi oficializado pelo clube com um contrato em definitivo de cinco anos. Ele desembarcou em Belo Horizonte na última sexta.
É a terceira contratação do Galo para 2026. Afinal, o clube já anunciou o lateral-esquerdo Renan Lodi e o volante Maycon. O equatoriano Angelo Preciado e o meia Victor Hugo já chegaram à capital mineira e aguardam os últimos trâmites burocráticos para assinatura do contrato.
Fluminense mapeia atacantes no mercado
O Atlético comunicou o encerramento das negociações com o Fluminense para transferência do atacante Hulk. Entretanto, o Tricolor ainda observa a situação do jogador e, caso haja alguma mudança, manterá a proposta pelo ídolo do Galo. Apesar disso, ao mesmo tempo, a diretoria tricolor age nos bastidores para iniciar uma nova busca por um centroavante. Nos últimos dias, Mattheus Montenegro e Mário Bittencourt fizeram reuniões para traçar novo caminho. A informação é do “ge”.
Na última atualização entre clubes e Hulk, o Fluminense se recusou a envolver percentual de atletas na pedida do Galo. Foram quatro atletas solicitados, todos ainda com idade de base, mas já com passagem pelo elenco profissional. Além disso, o Galo pediu que o atacante não atuasse em partidas contra o time mineiro e ainda que ele fosse liberado para jogar dois amistosos com a camisa do Atlético-MG quando encerrasse a carreira.
Andrew chega ao RJ para assinar com o Flamengo
O mercado não para no Mengão. Reforço do Flamengo para a temporada, Andrew desembarcou na noite de terça-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Dessa forma, o goleiro é aguardado no Ninho do Urubu nesta quarta (14) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Rubro-Negro.
Andrew, de 24 anos, assinará contrato de quatro temporadas com o Flamengo. O goleiro estava no Gil Vicente (POR), e tinha vínculo até junho. Os portugueses, aliás, queriam liberá-lo apenas no meio do ano, mas o Rubro-Negro conseguiu convencer pela liberação imediata. Assim, desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ofereceu 10% de uma futura venda aos portugueses.
Arias perto do Palmeiras; Leila Pereira despista
Atento ao mercado, o Palmeiras recebeu o sinal verde de Jhon Arias para seguir em frente com as negociações pelo colombiano. O Verdão deve avançar nas conversas com o Wolverhampton nos próximos dias para fechar o negócio. De acordo com o portal “Uol”, as conversas entre o clube paulista e o staff do jogador se desenvolveram de forma positiva. Arias elogiou o trabalho realizado pelo Alviverde na Academia de Futebol e não vê problemas em deixar o futebol europeu nesta temporada.
Antes da partida entre Palmeiras e Santos pelo Paulistão, no entanto, a presidente do clube, Leila Pereira, despistou sobre a possível contratação de Arias. A dirigente ainda comentou a busca do Verdão por Thiago Almada, outro reforço especulado no clube: “Eu gostaria que esses dois grandes jogadores (Almada e Arias) viessem ao Palmeiras. Eu detesto criar expectativas para o nosso torcedor. O Palmeiras está no mercado para fortalecer o elenco. Ano passado faltou alguma coisa, chegamos próximos de vários títulos. Esse ano não quero ser vice, queremos ser campeões. Não vou falar nomes de jogadores para não criar expectativas. Quando tivermos coisas concretas, eu falo”.
Botafogo segue ativo no mercado
O Botafogo acertou nesta quarta-feira a venda do zagueiro David Ricardo para o Dínamo Moscou (RUS). Dessa forma, o clube russo vai pagar 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) pela contratação do jogador, em definitivo. O Alvinegro, aliás, vai manter 20% dos direitos econômicos.
David Ricardo também interessava ao Torino (ITA). Contudo, o clube italiano não conseguiu acertar os termos com o Botafogo e, por isso, a conversa esfriou nos últimos dias. Em meio a isso, surgiu o interesse do Dínamo Moscou. Assim, os russos ofereceram um modelo de negócio que agradou mais e passou à frente na disputa.
São Paulo toma decisão por lateral
Apesar de já ter um acordo com o lateral-direito Lucas Ramon, do Mirassol, o São Paulo não deve conseguir antecipar a sua chegada ao clube. O jogador tem contrato até o dia 5 de maio com o Leão Caipira, que não está disposto a liberá-lo para o Tricolor até o término do vínculo.
O São Paulo acertou um pré-contrato com o jogador nas últimas semanas e iniciou uma negociação com o Mirassol para conseguir sua liberação. Entretanto, mesmo sem inscrever o lateral no Campeonato Paulista, o clube do interior não se mostrou disposto a antecipar o término do vínculo. Com isso, Lucas Ramon só deve chegar ao CT da Barra Funda no começo de maio.
Corinthians avança por Kaio César
O Corinthians saiu otimista da primeira rodada de negociação pelo atacante Kaio César. Timão e Al Hilal, da Arábia Saudita, avançaram por um acordo pelo jogador. Os sauditas aceitaram emprestar o atleta por uma temporada ao Alvinegro, mas exigem uma compensação financeira de 500 mil euros, cerca de R$ 3,1 milhões.
A diretoria alvinegra está confiante na contratação. Inicialmente, o Timão priorizava uma transferência sem custos, mas está disposto a pagar uma quantia para contar com o atacante. Agora, o Corinthians discute com o clube saudita as formas de pagamento, para tentar alongar a quitação do valor.
