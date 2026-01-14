Mercado de quarta (14): Botafogo vende zagueiro, e Arias pode voltar

Glorioso acerta saída de David Ricardo, enquanto craque colombiano pode chegar ao Palmeiras; Andrew já no Brasil para fechar com o Fla / Crédito: Jogada 10

Esta quarta-feira (14/1) representa o início de diversos estaduais pelo Brasil. Ou seja: a bola vai voltar a rolar no país do futebol. No entanto, o mercado de transferências segue em aberto, com muitos times buscando contratações para reforçar seus elencos. Tem goleiro desembarcando no aeroporto, zagueiro indo para a Rússia e até mesmo um craque perto de retornar ao futebol brasileiro, entre outras novidades. Dessa forma, veja com o Jogada10 as negociações desta quarta! LEIA MAIS: Campanha por boicote à Copa do Mundo de 2026 ganha força nas redes

Andrew chega ao RJ para assinar com o Flamengo O mercado não para no Mengão. Reforço do Flamengo para a temporada, Andrew desembarcou na noite de terça-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Dessa forma, o goleiro é aguardado no Ninho do Urubu nesta quarta (14) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Rubro-Negro. Andrew, de 24 anos, assinará contrato de quatro temporadas com o Flamengo. O goleiro estava no Gil Vicente (POR), e tinha vínculo até junho. Os portugueses, aliás, queriam liberá-lo apenas no meio do ano, mas o Rubro-Negro conseguiu convencer pela liberação imediata. Assim, desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ofereceu 10% de uma futura venda aos portugueses. Arias perto do Palmeiras Atento ao mercado, o Palmeiras recebeu o sinal verde de Jhon Arias para seguir em frente com as negociações pelo colombiano. O Verdão deve avançar nas conversas com o Wolverhampton nos próximos dias para fechar o negócio. De acordo com o portal “Uol”, as conversas entre o clube paulista e o staff do jogador se desenvolveram de forma positiva. Arias elogiou o trabalho realizado pelo Alviverde na Academia de Futebol e não vê problemas em deixar o futebol europeu nesta temporada.

Botafogo segue ativo no mercado O Botafogo acertou nesta quarta-feira a venda do zagueiro David Ricardo para o Dínamo Moscou (RUS). Dessa forma, o clube russo vai pagar 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) pela contratação do jogador, em definitivo. O Alvinegro, aliás, vai manter 20% dos direitos econômicos. David Ricardo também interessava ao Torino (ITA). Contudo, o clube italiano não conseguiu acertar os termos com o Botafogo e, por isso, a conversa esfriou nos últimos dias. Em meio a isso, surgiu o interesse do Dínamo Moscou. Assim, os russos ofereceram um modelo de negócio que agradou mais e passou à frente na disputa. São Paulo toma decisão por lateral Apesar de já ter um acordo com o lateral-direito Lucas Ramon, do Mirassol, o São Paulo não deve conseguir antecipar a sua chegada ao clube. O jogador tem contrato até o dia 5 de maio com o Leão Caipira, que não está disposto a liberá-lo para o Tricolor até o término do vínculo.

O São Paulo acertou um pré-contrato com o jogador nas últimas semanas e iniciou uma negociação com o Mirassol para conseguir sua liberação. Entretanto, mesmo sem inscrever o lateral no Campeonato Paulista, o clube do interior não se mostrou disposto a antecipar o término do vínculo. Com isso, Lucas Ramon só deve chegar ao CT da Barra Funda no começo de maio. Corinthians avança por Kaio César O Corinthians saiu otimista da primeira rodada de negociação pelo atacante Kaio César. Timão e Al Hilal, da Arábia Saudita, avançaram por um acordo pelo jogador. Os sauditas aceitaram emprestar o atleta por uma temporada ao Alvinegro, mas exigem uma compensação financeira de 500 mil euros, cerca de R$ 3,1 milhões. A diretoria alvinegra está confiante na contratação. Inicialmente, o Timão priorizava uma transferência sem custos, mas está disposto a pagar uma quantia para contar com o atacante. Agora, o Corinthians discute com o clube saudita as formas de pagamento, para tentar alongar a quitação do valor.