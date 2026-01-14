Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Memphis inicia transição física e vai a campo pela primeira vez em 2026 pelo Corinthians

Em reta final de recuperação de um edema ósseo no joelho esquerdo, atacante segue sem previsão de voltar a atuar pelo Timão
Memphis Depay participou de atividades em campo pela primeira vez em 2026 em treino no CT Joaquim Grava, na manhã desta quarta-feira (14). O atacante do Corinthians iniciou o período de transição física, mas ainda não tem data para ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.

O jogador está em reta final de recuperação de um edema ósseo no joelho esquerdo, sofrido nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025.

LEIA MAIS: Corinthians empresta Ryan ao Fortaleza

Assim, nesta quarta, Memphis realizou exercícios sem bola com os preparadores físicos do Corinthians. Desde o dia 3 de janeiro, quando o elenco se apresentou para a temporada, o holandês vinha aprimorando seu condicionamento na parte interna do CT, alternando fortalecimento muscular e sessões de fisioterapia.

A expectativa é que Memphis participe de parte das atividades com os companheiros nos próximos dias. Aliás, o Corinthians avisou que só deve liberá-lo para estrear na temporada quando o problema estiver 100% resolvido.

O atacante tem contrato até 20 de junho de 2026. Pelo Corinthians, disputou 65 partidas, com 19 gols e 14 assistências. No ano passado, faturou dois títulos pelo Timão: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira (15), quando visita o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 19h30 (de Brasília). Aliás, o jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

