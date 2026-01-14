Memphis inicia transição física e vai a campo pela primeira vez em 2026 pelo Corinthians

Em reta final de recuperação de um edema ósseo no joelho esquerdo, atacante segue sem previsão de voltar a atuar pelo Timão

Memphis Depay participou de atividades em campo pela primeira vez em 2026 em treino no CT Joaquim Grava, na manhã desta quarta-feira (14). O atacante do Corinthians iniciou o período de transição física, mas ainda não tem data para ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.

O jogador está em reta final de recuperação de um edema ósseo no joelho esquerdo, sofrido nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025.

Assim, nesta quarta, Memphis realizou exercícios sem bola com os preparadores físicos do Corinthians. Desde o dia 3 de janeiro, quando o elenco se apresentou para a temporada, o holandês vinha aprimorando seu condicionamento na parte interna do CT, alternando fortalecimento muscular e sessões de fisioterapia.

A expectativa é que Memphis participe de parte das atividades com os companheiros nos próximos dias. Aliás, o Corinthians avisou que só deve liberá-lo para estrear na temporada quando o problema estiver 100% resolvido.