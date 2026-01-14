Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marlon sofre atraso em retorno ao Grêmio por seguir em tratamento de lesão

Recuperação do lateral não cumpre planejamento inicial, e comissão técnica do Imortal decide preservá-lo para melhorar sua condição física
O técnico Luis Castro preferiu atrasar a volta de Marlon ao Grêmio, após o lateral-esquerdo de sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda. Isso porque a previsão inicial era que o jogador estivesse disponível pela primeira vez na temporada no jogo contra o São José, nesta quarta-feira (14). Contudo, o tratamento não seguiu o planejado, e o treinador decidiu em poupá-lo por mais um compromisso. 

A avaliação interna no Tricolor gaúcho é que o camisa 23 precisa passar por mais exercícios técnicos. No caso depois da identificação da necessidade de Marlon melhorar o seu condicionamento físico. Ele sofreu a lesão na última rodada da edição passada do Campeonato Brasileiro, a goleada sobre o Sport, no Recife. Neste contexto, o defensor preferiu antecipar o fim de suas férias para intensificar o tratamento da confusão junto à fisioterapia do Imortal.

 

O período não foi o suficiente para o lateral-esquerdo receber o aval para retornar aos gramados e participar dos treinamentos da pré-temporada com o restante dos companheiros. Portanto, o jogador não esteve presente nas listas de relacionados para os duelos contra o Avenida e o São José. 

Novo prazo para retornar ao Grêmio 

Assim, a nova provável volta a campo pode ocorrer entre as duas partidas na sequência do calendário. Especificamente o confronto contra o São Luiz, no próximo sábado (17), que ocorrerá na Arena, ou o Guarany, em Bagé, na próxima semana.

 Mesmo com a chegada de Caio Paulista, primeiro reforço do ano, por empréstimo, o entendimento é de que Marlon segue como o titular da posição. Como o camisa 23 continuará ausente, a contratação deve ter a oportunidade em fazer seu segundo jogo entre os 11 iniciais. Além disso, outra alternativa é o zagueiro Viery. Já Lucas Esteves não está nos planos do Grêmio e recebeu o aval para buscar um novo clube.

O Imortal enfrenta o São José pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília).

