Marlon sofre atraso em retorno ao Grêmio por seguir em tratamento de lesão

Recuperação do lateral não cumpre planejamento inicial, e comissão técnica do Imortal decide preservá-lo para melhorar sua condição física / Crédito: Jogada 10

O técnico Luis Castro preferiu atrasar a volta de Marlon ao Grêmio, após o lateral-esquerdo de sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda. Isso porque a previsão inicial era que o jogador estivesse disponível pela primeira vez na temporada no jogo contra o São José, nesta quarta-feira (14). Contudo, o tratamento não seguiu o planejado, e o treinador decidiu em poupá-lo por mais um compromisso. A avaliação interna no Tricolor gaúcho é que o camisa 23 precisa passar por mais exercícios técnicos. No caso depois da identificação da necessidade de Marlon melhorar o seu condicionamento físico. Ele sofreu a lesão na última rodada da edição passada do Campeonato Brasileiro, a goleada sobre o Sport, no Recife. Neste contexto, o defensor preferiu antecipar o fim de suas férias para intensificar o tratamento da confusão junto à fisioterapia do Imortal.

O período não foi o suficiente para o lateral-esquerdo receber o aval para retornar aos gramados e participar dos treinamentos da pré-temporada com o restante dos companheiros. Portanto, o jogador não esteve presente nas listas de relacionados para os duelos contra o Avenida e o São José. Novo prazo para retornar ao Grêmio Assim, a nova provável volta a campo pode ocorrer entre as duas partidas na sequência do calendário. Especificamente o confronto contra o São Luiz, no próximo sábado (17), que ocorrerá na Arena, ou o Guarany, em Bagé, na próxima semana.