Luan Mestre primeiro gol na Kings League Nations e projeta duelo contra o México

Meia celebra fim do jejum, valoriza a atuação coletiva e avisa antes da semifinal: "Eles vão ter que suar muito para ganhar do Brasil" / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira está na semifinal da Kings League Nations. Na noite desta terça-feira (13/1), o Brasil venceu a Itália por 15 a 6, garantiu a classificação entre os quatro melhores do torneio e segue firme na defesa do título. Atual campeã da competição, a equipe agora terá pela frente o México, na próxima quinta-feira (15/1), em confronto que vale uma vaga na grande decisão. Um dos destaques da vitória brasileira foi o meia Luan Mestre, que balançou as redes com um golaço e encerrou um jejum pessoal de gols na competição. Após a partida, o jogador falou ao J10 e comentou a ansiedade para marcar, valorizou o resultado coletivo e analisou o desempenho da seleção diante dos italianos.

“Eu estava com uma ansiedade de fazer um gol, mas eu falei, não pode ser tão fácil também, não. Vamos fazer um pouquinho diferente aqui, porque acho que o futebol, lógico, é muito sério, a gente tem que levar o futebol a sério, mas também tem aqueles 20% de responsabilidade ali que faz os brasileiros, o mundo, né, se apaixonar. Então, graças a Deus aconteceu, mas o mais importante, com certeza, foi a vitória e com placar elástico”, afirmou. Jejum de gols não incomodava Questionado se o período sem marcar gols o incomodava, o meia foi sincero e mostrou maturidade ao colocar o desempenho da equipe acima das estatísticas individuais. “Eu pela minha experiência não me incomoda, de verdade. Eu estava muito mais satisfeito com a minha atuação, mas eu sabia que um gol também te dá uma casca para você continuar evoluindo. Mas de verdade mesmo, é pensar em vencer, vencer, vencer, se acontecer, daqui para frente não fazer gol e ser campeão para mim tá ótimo também”, completou. Sobre a atuação do Brasil diante da Itália, Luan fez questão de valorizar o trabalho coletivo. Contudo, alertou que o placar elástico não pode mascarar o nível da apresentação.

“Talvez o placar vai esconder assim, as pessoas vão achar que o time deles que foram abaixo. Mas não, acho que é a valorização do nosso trabalho também, porque acontece muito isso, né?”, disse. Projeção do duelo contra o México na Kings League Nations Já projetando a semifinal contra o México, o camisa brasileira destacou a qualidade do adversário e reforçou que a equipe não pode se acomodar. “Mas contra o México, cara, tem um sabor diferente, não é por nada, rivalidade de nada e é mais de querer ganhar uma equipe boa. Então, eu acho que assim, mudar, a gente sempre tem que mudar, porque a gente não tem que estar satisfeito com nenhum resultado. Mas se continuar com essa determinação, essa vontade de vencer, eles vão ter que suar muito para ganhar do Brasil”, concluiu.