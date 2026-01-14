Leila Pereira despista sobre interesse do Palmeiras em Almada e Arias: “Não vou criar expectativas”

Presidente do Verdão afirma que a busca é por reforços pontuais e que os vice-campeonatos de 2025 "não são vexame"

“Eu gostaria que esses dois grandes jogadores (Almada e Arias) viessem ao Palmeiras. Eu detesto criar expectativas para o nosso torcedor. O Palmeiras está no mercado para fortalecer o elenco. Ano passado faltou alguma coisa, chegamos próximos de vários títulos. Esse ano não quero ser vice, queremos ser campeões. Não vou falar nomes de jogadores para não criar expectativas. Quando tivermos coisas concretas, eu falo”, disse a mandatária do clube.

Para não criar expectativas, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se esquivou de responder sobre as possíveis chegadas de Thiago Almada e Jhon Arias ao clube. Antes da bola rolar na Arena Barueri para Palmeiras x Santos, pela segunda rodada do Paulistão, a dirigente afirmou que busca reforços para não terminar mais como vice na atual temporada.

Leila ainda ressaltou que o clube não deve investir grandes quantias em reforços nessa temporada. A postura contrasta com a da última temporada, quando o clube desembolsou cerca de R$ 700 milhões em contratações: “São contratações pontuais, poucas contratações que precisamos. Mas precisamos ser assertivos. Por isso, não tenho pressa. Vamos trabalhar para trazer o melhor para o Palmeiras”, concluiu a dirigente.

Leila afirma que Palmeiras “ganhou o segundo lugar” em 2025

Por fim, Leila comentou uma fala dela mesma que repercutiu na apresentação de Marlon Freitas, na última semana. Na ocasião, a dirigente afirmou que “o Palmeiras tem sorte de ter uma presidente equilibrada”. Segundo a mandatária do Verdão, a frase diz respeito à maneira como ela administra o clube, ignorando a repercussão externa dos resultados.

“É incrível. Fomos vices, nós ganhamos o segundo lugar. E esse ano vamos lutar para ganhar o primeiro. Não é vexatório ser vice. O papel da presidente é colocar o Palmeiras disputando títulos. É o que eu faço. E todos os clubes também se reforçam, não é só o Palmeiras. Quando eu digo que sou equilibrada, é porque não ajo de acordo com o clamor popular”, disparou Leila.