Juventude x Botafogo, pela terceira fase da Copinha: onde assistir

Com 100% de aproveitamento, Glorioso enfrenta o time gaúcho por vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo

A Copa São Paulo não dá trégua para o espectador. Afinal, dois dias após entrar em campo, o Botafogo volta à ação. Agora, pela terceira fase da Copinha, mirando uma vaga nas oitavas de final da competição. O Mais Tradicional enfrenta, então, o Juventude, às 21h30, no Estádio Joaquim de Morais Filho.

Como chega o Botafogo

Em busca do primeiro título, o time alvinegro, com 100% de aproveitamento, tem feito uma campanha exemplar. Em quatro prélios, a equipe marcou dez gols e não sofreu nenhum, números que colocam, assim, o Glorioso em uma posição de destaque nesta Copinha. Há muito tempo o Alvinegro não era tão protagonista nesta tradicionalíssima competição.

A equipe carioca deve, assim, formar com: Rhyan; Gabriel Felipe, Branco, França e Cruz; Danillo, Zappelini e Pereira; Alves, Fortunato e Matheusinho.

Como chega o Juventude

Ao contrário do Botafogo, o time gaúcho venceu o Águia de Marabá, somente nos pênaltis, após empate por 1 a 1, no tempo regulamentar. Foi uma classificação dramática da equipe alviverde. Por isso, o próprio Juventude faz questão de jogar o favoritismo todo para o lado do Botafogo.

O Juventude deve mandar a campo a seguinte formação. A saber: Horn; Luiz Eduardo, Costa, Schaffer e Borges; Kaynan, Sasso,Fernandes e Yarlei; Scatolin e Beto.