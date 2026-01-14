Juventude x Botafogo, pela terceira fase da Copinha: onde assistir

Juventude x Botafogo, pela terceira fase da Copinha: onde assistirCom 100% de aproveitamento, Glorioso enfrenta o time gaúcho por vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo
A Copa São Paulo não dá trégua para o espectador. Afinal, dois dias após entrar em campo, o Botafogo volta à ação. Agora, pela terceira fase da Copinha, mirando uma vaga nas oitavas de final da competição. O Mais Tradicional enfrenta, então, o Juventude, às 21h30, no Estádio Joaquim de Morais Filho.
Onde assistir
O Xsports (YouTube e na TV) transmite a partida.
Como chega o Botafogo
Em busca do primeiro título, o time alvinegro, com 100% de aproveitamento, tem feito uma campanha exemplar. Em quatro prélios, a equipe marcou dez gols e não sofreu nenhum, números que colocam, assim, o Glorioso em uma posição de destaque nesta Copinha. Há muito tempo o Alvinegro não era tão protagonista nesta tradicionalíssima competição.
A equipe carioca deve, assim, formar com: Rhyan; Gabriel Felipe, Branco, França e Cruz; Danillo, Zappelini e Pereira; Alves, Fortunato e Matheusinho.
Como chega o Juventude
Ao contrário do Botafogo, o time gaúcho venceu o Águia de Marabá, somente nos pênaltis, após empate por 1 a 1, no tempo regulamentar. Foi uma classificação dramática da equipe alviverde. Por isso, o próprio Juventude faz questão de jogar o favoritismo todo para o lado do Botafogo.
O Juventude deve mandar a campo a seguinte formação. A saber: Horn; Luiz Eduardo, Costa, Schaffer e Borges; Kaynan, Sasso,Fernandes e Yarlei; Scatolin e Beto.
Embates de quinta da Copinha
Fortaleza x IAC – 10H
Internacional x Nacional-SP – 11h
Bragantino x Canaã (DF) – 14h30
Palmeiras x Flamengo-SP – 15h
Santo André x Ibrachina – 15h
Fluminense x Ituano – 17h
São Paulo x Operário-PR – 19h30
Juventude x Botafogo – 21h30
