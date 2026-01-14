Justiça decreta quinto mandado de prisão contra Jô em caso de pensão alimentícia

Histórico recente do ex-atacante do Corinthians inclui detenções em 2024 e 2025 pelo mesmo motivo, envolvendo filhos diferentes

O ex-jogador de futebol Jô teve o quinto mandado de prisão expedido pela Justiça por atraso no pagamento de pensão alimentícia . A decisão partiu da 3ª Vara de Família e de Sucessões de Itaquera do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e foi expedida nesta terça-feira (13/01). Até o momento, não há confirmação oficial de cumprimento da ordem.

Este mandado se refere a uma dívida que ultrapassa R$ 145 mil, relacionada ao pagamento da pensão de um de seus oito filhos, conforme apuração do Portal LeoDias. O histórico recente agrava a situação do ex-atacante.

A última prisão de Jô ocorreu em novembro de 2025, quando a polícia o localizou em uma praia no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, o mandado partiu da 1ª Vara de Família de Jacarepaguá, também por inadimplência de pensão alimentícia.

À época, a Justiça reconheceu que o jogador já acumulava 12 meses sem realizar qualquer pagamento determinado judicialmente. Os débitos levaram ao cumprimento imediato da ordem de prisão.

Jô teve outros casos noticiados

O ex-atacante também acabou detido em junho de 2025, nessa ocasião em São Paulo, pelo mesmo motivo. Ele permaneceu preso por uma semana, mas em razão do não pagamento da pensão de outro filho, em outro caso.