John Kennedy quer “mudar cenário” no Fluminense e explica gesto à torcida

Atacante, destaque em vitória do Tricolor na estreia pelo Carioca, admite 2025 abaixo e procura se redimir na atual temporada / Crédito: Jogada 10

O Fluminense estreou 2026 com vitória sobre o Madureira, nesta quarta-feira (14), pela primeira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Um dos destaques foi o atacante John Kennedy, que deu assistência e fez o gol do triunfo. Após um 2025 bem abaixo, o camisa 99 mira mudar panorama para temporada 2026. Além disso, explicou gesto após marcar pela primeira vez neste ano. “É sempre bom fazer gol, mas com a camisa Fluminense é muito especial. O futebol é feito de vitória, derrota, de altos e baixos. Ano passado foi um ano abaixo do que eu esperava. Não foi o que eu esperava e esse ano eu quero mudar esse cenário, me redimir buscar título, buscar fazer gols, ser titular, que é o que todo jogador quer. Acho que esse ano tem tudo pra dar certo pra todos nós”, destacou ao Premiere.