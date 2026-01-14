John Kennedy quer “mudar cenário” no Fluminense e explica gesto à torcida

John Kennedy quer “mudar cenário” no Fluminense e explica gesto à torcidaAtacante, destaque em vitória do Tricolor na estreia pelo Carioca, admite 2025 abaixo e procura se redimir na atual temporada
O Fluminense estreou 2026 com vitória sobre o Madureira, nesta quarta-feira (14), pela primeira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Um dos destaques foi o atacante John Kennedy, que deu assistência e fez o gol do triunfo. Após um 2025 bem abaixo, o camisa 99 mira mudar panorama para temporada 2026. Além disso, explicou gesto após marcar pela primeira vez neste ano.
“É sempre bom fazer gol, mas com a camisa Fluminense é muito especial. O futebol é feito de vitória, derrota, de altos e baixos. Ano passado foi um ano abaixo do que eu esperava. Não foi o que eu esperava e esse ano eu quero mudar esse cenário, me redimir buscar título, buscar fazer gols, ser titular, que é o que todo jogador quer. Acho que esse ano tem tudo pra dar certo pra todos nós”, destacou ao Premiere.
“Abalado”
Após marcar, John Kennedy fez um gesto para torcida comose fosse desculpando. E foi isso. O jogador pediu desculpas à torcida pelo pênalti perdido na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, em 2025. Naquela ocasião, o Tricolor caiu para o rival e não disputou a decisão do torneio.
“Exatamente isso, pedir desculpas, porque a gente sabe o quanto eles amam o clube, o quanto a torcida ama o clube. E eu como prata da casa também amo o Fluminense. Quando errei o pênalti me senti mal, fiquei abalado. Sei que os torcedores não mereciam isso. Então pedir desculpas e que esse ano a gente veio forte pra conquistar o que a gente não conquistou no passado”, finalizou.
Com a vitória na estreia, o Fluminense larga com três pontos na classificação do Campeonato Carioca e por enquanto lidera o Grupo A da competição ao lado do Volta Redonda, que também venceu nesta quarta-feira.