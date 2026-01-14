John Kennedy brilha, e Fluminense vence o Madureira na estreia pelo Carioca

John Kennedy brilha, e Fluminense vence o Madureira na estreia pelo CariocaCamisa 99 dá assistência e garante a vitória do Tricolor das Laranjeiras por 2 a 1, pela primeira rodada da Taça Guanabara
Ainda sem o elenco principal e com um time misto, o Fluminense começou o Campeonato Carioca com pé direito. Nesta quarta-feira (14), o Tricolor das Laranjeiras venceu o Madureira por 2 a 1, no Luso-Brasileiro, pela primeira rodada do Grupo A da Taça Guanabara. Lezcano abriu o placar, Marcão deixou tudo igual para o Tricolor Suburbano, mas John Kennedy, no segundo tempo, anotou o gol do triunfo para o Flu. Antes do segundo gol, o camisa 99 fez assistência para o tento do paraguaio.
Com o resultado, o Fluminense assume provisoriamente a primeira colocação do Grupo A. O Volta Redonda fica na segunda posição, mas perde pelo saldo de gols. O Madureira, que está no Grupo B, fica na quinta posição ainda sem pontuar. Agora, os times voltam campo no sábado (17), às 18h30, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O Tricolor das Laranjeiras encara o Boavista, em Bacaxá, enquanto o Tricolor Suburbano encara o Bangu, em Moça Bonita.
Lezcano marca, mas Flu vacila
Os jovens e jogadores pouco aproveitados em 2025 procuraram chamar atenção em campo. Entretanto, a falta de entrosamento e também o campo do Luso-Brasileiro dificultaram um jogo mais suave. Além disso, o Madureira conseguiu equlibrar as ações. O favorito do jogo assustou primeiro com Santi Moreno e Lezcano, mas parou na zaga do adversário. Contudo, nos minutos finais, o paraguaio recebeu uma bola na área de John Kennedy, bateu de esquerda no canto direito para abrir o placar.
O Madureira, aliás, assustou somente em bola parada. Na cobrança de falta, Celsinho bateu forte na bola e obrigou Vitor Eudes a fazer grande defesa. Porém, em escanteio, a defesa tricolor vacilou e sofreu o gol de empate. Marcão subiu entre Jemmes e Igor Rabello e empatou de cabeça. O gol saiu dois minutos depois do Flu abrir o placar.
John Kennedy para afastar crise
Na volta para a segunda etapa, os técnicos mantiveram os mesmos jogadores. O Fluminense, porém, mudou a postura e procurou criar chances pelo lado do campo. Aos oito, Lezcano quase marcou o segundo após bom cruzamento de Riquelme Felipe. O time tricolor pressionou a saída de bola do Tricolor Suburbano pelo segundo gol. E conseguiu em jogada pela beirada de campo. John Kennedy recebeu de Agner dentro da área, cortou o marcador e deu um biquinho para finalizar dentro do gol. O camisa 99, afinal, busca recuperar espaço no time principal, além de acabar com a fase ruim dos centroavantes.
Depois disso, o Madureira ficou com a bola, mas sem grande criatividade e buscou mais as bolas alçadas na área. A defesa tricolor estava bem postada para afastar os perigos. No fim, Davi Schuindt, que entrou no lugar de Riquelme Felipe, quase anotou o terceiro.
Reforços vão bem
Além da estreia do Fluminense na temporada, o zagueiro Jemmes e o lateral-esquerdo Guilherme Arana também entraram pela primeira vez com a camisa tricolor. Os dois, aliás, tiveram bom desempenho. O camisa 3 mostrou segurança na saída de bola, foi bem em algumas recuperações e ganhou bolas pelo alto. Com entrosamento, pode crescer ainda mais no ano. Do outro lado, o camisa 13 foi bem nas jogadas ofensivas, com pelo menos duas chances que geraram perigo.
FLUMINENSE 2×1 MADUREIRA
Campeonato Carioca – 1ª rodada da Taça Guanabara
Data: 14/01/2025 (quarta-feira)
Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
Público: 2870 torcedores presentes
Gols: Lezcano, 39’/1°T (1-0); Marcão, 41’/2°T (1-1); John Kennedy, 28’/2°T (2-1);
FLUMINENSE: Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Guilherme Arana (Léo Jance, 36’/2°T); Wallace Davi, Otávio (Luis Fernando, 35’/2°T), Lezcano (Agner, 26’/2°T); Santi Moreno (Matheus Reis, 26’/2°T), Riquelme Felipe (Davi Schuindt, 45’/2°T) e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas.
MADUREIRA: Neguete; Celsinho (Júlio César, 35’/2°T), Jean Vianna, Marcão, Matheus Julião; Rodrigo Lindoso, Felipe Claudino (Jacó, 14’/2°T), Wallace (Héricles, 38’/2°t); Juninho, Maranhão (Ricardo Oliveira, 35’/2°T) e Vinícius Balotelli (Cauã Coutinho, 14’/2°T). Técnico: Felipe Surian.
Árbitro: Alex Gomes Stefano
Auxiliares: Hugo Filemon Soares Pinto e Juan Motta Cidri
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Cartão Amarelo: Wallace Camillo (MAD)
