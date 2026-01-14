Inter de Milão derrota Lecce e abre vantagem no Campeonato Italiano

Esposito marca, Nerazzurri vence a Lupi por 1 a 0, nesta quarta-feira, e agora soma seis pontos de diferença sobre o vice-líder

Com o resultado, a Inter de Milão segue forte na liderança do Campeonato Italiano, com 46 pontos, seis a mais que o vice-líder Milan. Do outro lado, o Lecce amarga mais uma derrota na competição e permanece na 17ª colocação, com 17 pontos, três a mais que a Fiorentina, primeira dentro da zona de rebaixamento.

A Inter de Milão fez o dever de casa e ampliou a diferença na liderança do Campeonato Italiano . Nesta quarta-feira (14), os Nerazzurri venceram o Lecce por 1 a 0, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, em jogo atrasado da 16ª rodada da competição. Francesco Pio Esposito fez o único gol da partida no decorrer do segundo tempo. O time de Cristian Chivu dominou o jogo, mas pecou na pontaria e poderia sair com o placar mais elástico.

A vitória da Inter de Milão sobre o Lecce

A Internazionale até dominou as ações no primeiro tempo, porém sem grande intensidade para tirar o zero do placar. A equipe até teve uma penalidade assinalada, mas o VAR indicou que não houve força suficente para derrubar Ange-Yoan Bonny. Os Nerazzurri mantiveram a posse, porém sem eficiência. Do outro lado, o Lecce fez boa jogada no último lance da etapa inicial. Em jogada de contra-ataque, Riccardo Sottil recebeu lançamento e finalizou com perigo para assustar Yann Sommer.

Na segunda etapa, os donos da casa fizeram o goleiro Wladimiro Falcone fazer uma grande defesa. Logo depois, Nicolò Barella teve outra oportunidade para balançar as redes. O Lecce, por sua vez, ficou atentos aos contra-ataques e também fez Sommer trabalhar. Seria um golaço da Lupi. No entanto, a Inter voltou a atacar, e Francesco Pio Esposito abriu o placar no Giuseppe Meazza, aos 32 minutos. Lautaro Martínez chutou para grande defesa de Falcone, mas no rebote Esposito estava lá para conferir. Depois disso, a equipe da casa apenas controlou as ações.

Próximos compromissos

Agora, os times voltam campo pela 21ª rodada do Campeonato Italiano no fim de semana. A Inter de Milão enfrenta a Udinese no sábado (17), às 11h (de Brasília), no Friuli. O Lecce, por sua vez, faz jogo contra o Milan, no domingo (18), às 16h45 (de Brasília), no San Siro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.