Guilherme Arana exalta vitória e estreia pelo Fluminense

Guilherme Arana exalta vitória e estreia pelo FluminenseLateral-esquerdo tem bom desempenho no triunfo do Tricolor por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Carioca
Guilherme Arana já estreou com a camisa do Fluminense com vitória, O lateral-esquerdo teve um bom desempenho e participou do gol da vitória marcado por John Kennedy e avaliou seu primeiro jogo pelo seu novo clube. Aliás, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Madureira por 2 a 1, na primeira rodada do Campeonato Carioca.
“Muito feliz. Aquele frio na barriga natural, ainda mais estrear com uma camisa de um clube, sempre gera um frio na barriga. Mas feliz pelo resultado, o torcedor compareceu. O time em formação, garotos querendo mostrar, correndo muito quando tem que segurar, mas é o natural. Mas importante iniciar com vitórias, nós experientes temos que dar moral aos meninos pois são o futuro do clube. Estou muito feliz de estar aqui no Fluminense representando milhares de torcedores”, celebrou em entrevista ao sportv.
Guilherme Arana avalia que o Fluminense tem força para sonhar grande na temporada e, mesmo se tratando do primeiro jogo, mostrou o poder do elenco.
“Temporada longa, exceção, primeiro jogo de muitos que vão acontecer. Sempre muita ilusão, confiança. O Fluminense terminou o ano bem ano passado, esperamos que possamos fazer um grande ano e conquistar títulos com essa camisa”, finalizou.
Com a vitória na estreia, o Fluminense larga com três pontos na classificação do Campeonato Carioca e por enquanto lidera o Grupo A da competição ao lado do Volta Redonda, que também venceu nesta quarta-feira.