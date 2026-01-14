Guilherme Arana exalta vitória e estreia pelo Fluminense

Guilherme Arana já estreou com a camisa do Fluminense com vitória, O lateral-esquerdo teve um bom desempenho e participou do gol da vitória marcado por John Kennedy e avaliou seu primeiro jogo pelo seu novo clube. Aliás, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Madureira por 2 a 1, na primeira rodada do Campeonato Carioca.

“Muito feliz. Aquele frio na barriga natural, ainda mais estrear com uma camisa de um clube, sempre gera um frio na barriga. Mas feliz pelo resultado, o torcedor compareceu. O time em formação, garotos querendo mostrar, correndo muito quando tem que segurar, mas é o natural. Mas importante iniciar com vitórias, nós experientes temos que dar moral aos meninos pois são o futuro do clube. Estou muito feliz de estar aqui no Fluminense representando milhares de torcedores”, celebrou em entrevista ao sportv.