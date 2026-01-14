Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio x São José, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Luis Castro deve realizar modificações no Imortal, preservar quem atuou os 90 minutos da estreia e dar chance aos que tiveram menos minutos
O Grêmio encara o São José pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, às 21h30, na Arena, nesta quarta-feira (14). Ambos tiveram inícios de trajetória distintos na estreia pelo Estadual. O Imortal deixou uma impressão positiva em sua estreia na temporada ao superar o obstáculo do gramado do Estádio dos Eucaliptos, segundo o técnico Luis Castro. Assim, o Tricolor gaúcho construiu uma goleada por 4 a 0 sobre o Avenida. O Zeca, por sua vez, empatou sem gols diante do Inter de Santa Maria.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar a peleja, ao vivo, a partir de 20h. Eduardo Rizzati narra o prélio com o auxílio luxuoso de Álvaro Martin nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.

