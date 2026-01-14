Grêmio informa lesão do argentino Pavón; veja tempo de recuperação

Grêmio informa lesão do argentino Pavón; veja tempo de recuperaçãoAtacante sofreu uma lesão no joelho direito e desfalcará o Tricolor nos próximos jogos da temporada. Confira opções de Luís Castro
O técnico Luís Castro teve uma péssima notícia nesta quarta-feira (14). Afinal, o Grêmio informou que o atacante Pavón sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e deve ficar fora de ação até, pelo menos, o fim de janeiro.
De acordo com o departamento médico do Imortal, o período estimado para este tipo de lesão é de duas a três semanas. Agora, o atacante está entregue à fisioterapia do clube.
Pavón atuou por 34 minutos na estreia do Grêmio na temporada, na goleada por 4 a 0 sobre o Avenida. Agora, o treinador terá menos opções para montar o sistema ofensivo para a sequência da temporada.
Luís Castro tem à disposição para o ataque os seguintes jogadores: Aravena, Gabriel Mec, Roger, André Henrique, Amuzu, Willian e Carlos Vinicius. Reforços do Tricolor para esta temporada, Tetê e Enamorado ainda precisam ser regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Quem está fora dos primeiros jogos da temporada é o dinamarquês Martin Braithwaite. Afinal, o atacante se recupera de uma grave lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo. A expectativa do departamento médico é que ele retorne no início de março.
O Grêmio busca a sua segunda vitória no Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira. O Imortal encara o São José às 21h30 (de Brasília), na Arena. No entanto, o confronto não terá a presença da torcida, por conta de punição pelos incidentes no Gre-Nal 447.
