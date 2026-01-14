Governador do Rio dá permissão para Flamengo colocar projeto em prática; entenda

Entre as mudanças no projeto, o Flamengo prevê a construção de um hotel temático, um pequeno estádio que comporte um público para duas mil pessoas. Além de um museu, estacionamento subterrâneo com mil vagas disponíveis, lojas e novas quadras de tênis e poliesportiva.

O Flamengo deu um passo importante para colocar em prática o seu projeto “Gávea Século XXI”. Isso porque o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, concedeu a permissão ao Rubro-Negro para dar sequência ao seu planejamento. O clube pretende realizar uma extensa reforma na sua sede social, situada na Gávea, na Zona Sul da capital carioca.

A autorização de Cláudio Castro para dar prosseguimento ao planejamento foi oficializada através de publicação no Diário Oficial. Afinal, o Estado do Rio de Janeiro é o dono do terreno onde está situada a sede social do Flamengo. A cessão ao clube está vigente desde a década de 1930 através da transferência do domínio, com a utilização somente para finalidade esportiva.

Flamengo estuda postergar estreia da equipe principal em 2026

O Rubro-Negro criou o costume de usar o time sub-20 nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca nas últimas temporadas. Por sinal, ainda não definiu sobre quando estreará seus principais jogadores em 2026. Havia a expectativa para a terceira rodada (ou seja, quarta partida do time da Gávea no ano) em clássico contra o Vasco – no que seria, inclusive, o retorno também ao Maracanã – , dia 21 de janeiro, às 21h30 (de Brasília).

No entanto, a tendência é de que tal estreia ocorra apenas no dia 1º de fevereiro, quando o Flamengo decide o primeiro título do ano: a Supercopa do Brasil. Será em jogo contra o Corinthians, no Mané Garrincha (DF), em Brasília, às 16h.

O Rubro-Negro deverá levar um jogador ou outro a campo antes da data determinada. Até porque, o clube tem jogos contra o Fluminense, dia 25 de janeiro, e contra o São Paulo, dia 28, em jogos pelo Carioca e Brasileirão, respectivamente. Isso dependerá das avaliações físicas individuais dos atletas nestes primeiros dias de pré-temporada.