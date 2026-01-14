Fluminense x Ituano (Copinha): onde assistir

Times se enfrentam em partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 / Crédito: Jogada 10

O Fluminense está de volta à Copinha. Nesta quinta-feira (15), o Tricolor encara o Ituano às 17h (de Brasília), em Santana de Parnaíba, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. De acordo com o planejamento da competição, a final ocorrerá no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Cazé TV (YouTube).

LEIA MAIS: Com Hulk distante, Fluminense mapeia mercado por centroavante Como chega o Fluminense O Fluminense segue em grande momento na competição e ainda não sabe o que é perder. Na fase inicial, o time teve aproveitamento perfeito, venceu os três jogos do grupo e terminou na liderança do Grupo 25. Já na etapa seguinte, o Tricolor teve um confronto bastante equilibrado diante do Referência. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória por 5 a 3. Como chega o Ituano Por outro lado, o Ituano foi o líder do Grupo 26 com 100% de aproveitamento e também chega em bom momento para o duelo desta quinta-feira.