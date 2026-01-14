Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Ituano (Copinha): onde assistir

Times se enfrentam em partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026
O Fluminense está de volta à Copinha. Nesta quinta-feira (15), o Tricolor encara o Ituano às 17h (de Brasília), em Santana de Parnaíba, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. De acordo com o planejamento da competição, a final ocorrerá no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Cazé TV (YouTube).

Como chega o Fluminense

O Fluminense segue em grande momento na competição e ainda não sabe o que é perder. Na fase inicial, o time teve aproveitamento perfeito, venceu os três jogos do grupo e terminou na liderança do Grupo 25.

Já na etapa seguinte, o Tricolor teve um confronto bastante equilibrado diante do Referência. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória por 5 a 3.

Como chega o Ituano

Por outro lado, o Ituano foi o líder do Grupo 26 com 100% de aproveitamento e também chega em bom momento para o duelo desta quinta-feira.

Na segunda fase, o time não precisou suar tanto quanto o Fluminense e garantiu a classificação ao vencer o Água Santa por 3 a 1 no tempo normal.

