Flamengo perde para o Bangu, de Garrinsha, e se complica no Carioca

Com a derrota por 2 a 1, sub-20 do Mengo soma apenas um ponto em duas partidas. Só tem mais quatro jogos para se recuperar na Taça GB / Crédito: Jogada 10

O Flamengo, representado pelo seu time Sub-20 neste início de Carioca, se deu mal nesta quarta-feira, 14/1. Foi até Moça Bonita e perdeu para o Bangu por 2 a 1, este que foi o seu segundo jogo pela Taça Guanabara. Os gols deste jogo sob chuva boa parte do tempo, foram no primeiro tempo e antes dos 20 minutos. PK e o haitiano Garrinsha (com “s” e que tem esse nome em homenagem ao Garrincha brasileiro); Guilherme Gomes descontou para o Flamengo, que não perdia um jogo para o Bangu desde 2002.

O duelo valeu pela primeira rodada, mas o Fla já fez um jogo adiantado da quinta rodada, o empate em 1 a 1 com a Portuguesa. Com isso, o time, que integra o Grupo B, soma apenas um ponto em dois jogos. Como a competição é curtíssima, apenas seis rodadas, o atual campeão carioca começa a correr sério risco de não se classificar à fase final do Estadual (apenas os dois primeiros de cada um dos dois grupos avançam). O Bangu, com três pontos, já aparece dividindo a ponta do Grupo A com o Fluminense. O jogo marcou a despedida de Wallace Yan do Flamengo. O atacante de 19 anos está a caminho do Bragantino. Bangu abre 2 a 0 com belos gols O Flamengo estava muito nervoso no início da partida. Antes do primeiro minuto, Johnny levou amarelo por falta em Ítalo Isaac. Em seguida, já aos três minutos, deu um mole incrível que o Bangu aproveitou muito bem. Lucas Vieira recebeu no meio de campo e perdeu bobamente a bola para Garrinsha. Na sequência, o haitiano viu a infiltração de OPK nas costas da zaga e o lançou. O atacante disparou e, na entrada da área, tocou na saída de Leo Nannetti para fazer 1 a 0. Pouco depois, aos 12 minutos, veio um novo erro de marcação e, consequentemente, mais um gol do Bangu. Garrinsha recebeu pela esquerda, na lateral da área, e, como a marcação não chegou, mandou um belo chute por cobertura, no ângulo esquerdo do goleiro Leo Nannetti.

Flamengo diminui ainda no primeiro tempo O Flamengo não estava bem, mas, mesmo assim, conseguiu achar um gol quando o lateral Daniel Sales lançou Guilherme Gomes. Nolance, o goleiro Bruno saiu atabalhoadamente, e o apoiador rubro-negro deu um toquinho por cobertura para diminuir o placar. Com isso, o Flamengo, enfim, entrou no jogo.E, por muito pouco, não empatou ainda no primeiro tempo. Afinal, após uma confusão na área, a bola sobrou para Joshua, que chutou rasteiro. No entanto, o goleiro Bruno defendeu parcialmente, e a bola ainda bateu na sua trave esquerda. Segundo tempo modorrento O Flamengo impôs mais o seu jogo, principalmente quando Joshua era acionado próximo à área. Com o passar do tempo, era nítido que o Bangu estava fisicamente exausto, o que levou o técnico Flávio Tinoco a fazer cinco mudanças antes dos 20 minutos, na tentativa de manter uma força defensiva para segurar o resultado.