Flamengo negocia Wallace Yan com o Bragantino

Wallace Yan está de saída do Flamengo e defenderá o Bragantino. A informação inicial da transação foi divulgada pelo jornalista Benjamin Back. Ele informou que os paulistas ficarão com 70% dos direitos e o Flamengo com 30%. O valor da negociação não foi divulgado, mas, como a multa rescisória era de R$ 33 milhões, o negócio ficou em torno de R$ 23 milhões.

O atacante Wallace Yan, de 20 anos, que havia feito declarações em tom de despedida no domingo passado, após o empate em 1 a 1 com a Portuguesa, jogou nesta quarta-feira, 14/1, contra o Bangu. Fez, portanto, em Moça Bonita, a sua despedida. Assim, o atacante deve, nesta quinta-feira, chegar em Bragança para assinar contrato com o Bragantino.

Raio X de Wallace Yan

Yan é prata da casa do Flamengo, no clube desde o Sub-17. Sempre impressionou pela qualidade. No time principal, teve bons e maus momentos, somando sete gols em 35 jogos. Muito polêmico em campo, enervou rivais (como Hulk, do Atlético Mineiro) e até alguns companheiros e a diretoria. Um dessesmomentos: uma expulsão contra o Bahia, com apenas dez minutos em campo. Mas também teve momentos de protagonismo. Contra o Chelsea, no Mundial de Clubes. Ele entrou aos 35 da etapa final e, dois minutos depois, marcou o gol que definiu o a vitória por 3 a 1. Grande feito diante da equipe terminaria como campeã da competição, realizada em julho de 2025, nos Estados Unidos.