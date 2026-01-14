Flamengo negocia Wallace Yan com o Bragantino

Flamengo negocia Wallace Yan com o BragantinoDespedida do atacante foi nesta quarta-feira, diante do Bangu. Paulistas ficam com 70% dos direitos, e 30% seguem com o Fla
Wallace Yan está de saída do Flamengo e defenderá o Bragantino. A informação inicial da transação foi divulgada pelo jornalista Benjamin Back. Ele informou que os paulistas ficarão com 70% dos direitos e o Flamengo com 30%. O valor da negociação não foi divulgado, mas, como a multa rescisória era de R$ 33 milhões, o negócio ficou em torno de R$ 23 milhões.
O atacante Wallace Yan, de 20 anos, que havia feito declarações em tom de despedida no domingo passado, após o empate em 1 a 1 com a Portuguesa, jogou nesta quarta-feira, 14/1, contra o Bangu. Fez, portanto, em Moça Bonita, a sua despedida. Assim, o atacante deve, nesta quinta-feira, chegar em Bragança para assinar contrato com o Bragantino.
Raio X de Wallace Yan
Yan é prata da casa do Flamengo, no clube desde o Sub-17. Sempre impressionou pela qualidade. No time principal, teve bons e maus momentos, somando sete gols em 35 jogos. Muito polêmico em campo, enervou rivais (como Hulk, do Atlético Mineiro) e até alguns companheiros e a diretoria. Um dessesmomentos: uma expulsão contra o Bahia, com apenas dez minutos em campo. Mas também teve momentos de protagonismo. Contra o Chelsea, no Mundial de Clubes. Ele entrou aos 35 da etapa final e, dois minutos depois, marcou o gol que definiu o a vitória por 3 a 1. Grande feito diante da equipe terminaria como campeã da competição, realizada em julho de 2025, nos Estados Unidos.
Porém, na reta final de 2025, acabou perdendo espaço com Filipe Luís, que não fez esforço algum para mantê-lo, mesmo com o Flamengo, até este momento, sem um reserva de peso para Pedro no ataque.
