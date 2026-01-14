Flamengo é o clube brasileiro com mais jogadores revelados na elite da Europa

O Observatório do Futebol (CIES Football Observatory) divulgou nesta quarta-feira (14) a lista dos clubes com mais jogadores revelados em atividade nas cinco principais ligas da Europa. O ranking, é claro, é dominado pelos próprios europeus. Contudo, há intrusos. Entre eles, o Flamengo, único brasileiro presente no top 50.

O Barcelona, da Espanha, lidera o ranking com 40, seguido de perto pelo arquirrival Real Madrid, com 35. Contudo, os ingleses são quem dominam a lista. Afinal, são quatro representantes apenas entre os dez primeiros: Chelsea (6º), Manchester United (8º), Manchester City (9º) e Arsenal (10º). Os franceses PSG e Rennes, o Ajax, da Holanda, e a Real Sociedad, da Espanha, completam o top 10.