Flamengo convoca reunião para decidir mudanças no estatuto

Flamengo convoca reunião para decidir mudanças no estatutoProposta busca impedir influência de dirigentes ligados a outros clubes e SAFs
O Conselho Deliberativo do Flamengo marcou uma sessão extraordinária para o dia 27 de janeiro, quando haverá a análise e votação de proposta de reforma estatutária apresentada pelo presidente Luiz Eduardo Baptist, o Bap. A iniciativa pretende limitar a atuação de associados que mantenham vínculos com outras instituições esportivas, evitando potenciais conflitos de interesse na condução do clube carioca.
Segundo o texto, sócios que ocupem cargos de direção, consultoria ou administração em outras agremiações ou em Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) ficarão impedidos de integrar qualquer instância de poder do Flamengo. A restrição também se estende a torcedores reconhecidos como figuras públicas de outros clubes. O bloqueio, no entanto, terá prazo definido: após 12 meses do desligamento e da completa desvinculação da entidade externa, o associado poderá voltar a exercer funções no Rubro-Negro.
A votação ocorrerá sob o Rito Sumário, formato que confere maior agilidade ao processo, mas que também tem despertado atenção e debate entre os conselheiros. A proposta surge em meio a um cenário delicado, já que ex-dirigentes do Flamengo atualmente desempenham papéis relevantes em outros clubes, o que reforça a percepção de necessidade de novas regras de governança.
