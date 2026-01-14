Flamengo convoca reunião para decidir mudanças no estatuto

O Conselho Deliberativo do Flamengo marcou uma sessão extraordinária para o dia 27 de janeiro, quando haverá a análise e votação de proposta de reforma estatutária apresentada pelo presidente Luiz Eduardo Baptist, o Bap. A iniciativa pretende limitar a atuação de associados que mantenham vínculos com outras instituições esportivas, evitando potenciais conflitos de interesse na condução do clube carioca.

Segundo o texto, sócios que ocupem cargos de direção, consultoria ou administração em outras agremiações ou em Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) ficarão impedidos de integrar qualquer instância de poder do Flamengo. A restrição também se estende a torcedores reconhecidos como figuras públicas de outros clubes. O bloqueio, no entanto, terá prazo definido: após 12 meses do desligamento e da completa desvinculação da entidade externa, o associado poderá voltar a exercer funções no Rubro-Negro.