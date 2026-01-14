Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo convoca reunião para decidir mudanças no estatuto

Proposta busca impedir influência de dirigentes ligados a outros clubes e SAFs
O Conselho Deliberativo do Flamengo marcou uma sessão extraordinária para o dia 27 de janeiro, quando haverá a análise e votação de proposta de reforma estatutária apresentada pelo presidente Luiz Eduardo Baptist, o Bap. A iniciativa pretende limitar a atuação de associados que mantenham vínculos com outras instituições esportivas, evitando potenciais conflitos de interesse na condução do clube carioca.

Segundo o texto, sócios que ocupem cargos de direção, consultoria ou administração em outras agremiações ou em Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) ficarão impedidos de integrar qualquer instância de poder do Flamengo. A restrição também se estende a torcedores reconhecidos como figuras públicas de outros clubes. O bloqueio, no entanto, terá prazo definido: após 12 meses do desligamento e da completa desvinculação da entidade externa, o associado poderá voltar a exercer funções no Rubro-Negro.

A votação ocorrerá sob o Rito Sumário, formato que confere maior agilidade ao processo, mas que também tem despertado atenção e debate entre os conselheiros. A proposta surge em meio a um cenário delicado, já que ex-dirigentes do Flamengo atualmente desempenham papéis relevantes em outros clubes, o que reforça a percepção de necessidade de novas regras de governança.

