Fifa define base da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Em busca do hexa, Canarinho ficará sediada em Nova Jersey, na costa leste dos Estados Unidos; veja detalhes
A Fifa definiu nesta quarta-feira (14/1) onde serão as bases de treinamento das seleções que vão disputar a Copa do Mundo, incluindo, é claro, a da Seleção Brasileira. A pedido da CBF, o Brasil vai treinar no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge, ambas as cidades no Estado de Nova Jersey, na costa leste americana.

Pertencente ao New York Red Bulls (EUA), o centro se destaca por suas instalações de última geração, áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos. Além disso, há foco em design sustentável e acessibilidade, visando proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de futebol de elite.

LEIA MAIS: Campanha por boicote à Copa do Mundo de 2026 ganha força nas redes

Atualmente, ocorrem obras no local para ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos, aliás. A escolha do hotel levou em conta vários aspectos, como privacidade, conforto e segurança, além da distância para o local das atividades.

Integrantes do Departamento de Seleções da CBF visitaram vários locais nos últimos meses. Estiveram, afinal, em hotéis e CTs de diversas cidades. Entre elas, Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego, Los Angeles e, por fim, localidades em Nova York e Nova Jersey.

Rodrigo Caetano, coordenador da Seleção, explica

Dentre todas as opções, a comitiva brasileira elegeu o Columbia Park a melhor alternativa, como explica Rodrigo Caetano, coordenador geral de seleções masculinas da CBF.

“Creio que fizemos a melhor escolha dentro das nossas avaliações. Desde quando asseguramos a classificação, tomamos todos os cuidados para encontrar um lugar que pudesse oferecer a estrutura necessária de treinamento, com privacidade, modernidade e conforto. Após o sorteio que definiu as chaves e os locais dos jogos, intensificamos nossa busca. Assim, encontramos no CT do RB New York o cenário perfeito que pudesse receber a Seleção”, disse ao site da CBF.

Lembrando que o Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia brasileira deve ocorrer dia 13 de junho, contra os marroquinos, no MetLife Stadium, exatamente em Nova Jersey.

