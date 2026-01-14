Ferroviária x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Peixe quer manter o 100% de aproveitamento para garantir vaga na terceira fase da competição, enquanto Locomotiva quer mostrar sua força

Dois dias após entrarem em campo pela segunda fase da Copinha, Ferroviária e Santos voltam a atuar pela competição. O confronto entre equipes paulistas acontece na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Municipal de São Carlos, pela terceira fase da competição. A bola rola às 21h15.

A Voz do Esporte não perde tempo e, a partir de 20h30, ao vivo, começa sua transmissão. Pedro Casagrande está confirmado na narração. Adélio Guimarães joga com a 10 nos comentários. E quem brilha na reportagem é ninguém mais, ninguém menos do que Gabo Ferreira.