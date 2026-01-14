Ex-São Paulo e Palmeiras perde pênalti decisivo para a França na Kings League Nations

Michel Bastos virou presidente da seleção francesa na reta final da competição, mas desperdiçou cobrança contra o México

Michel Bastos viveu um momento marcante e curioso na Kings League Nations nesta terça-feira (13/1). Ex-jogador de São Paulo, Palmeiras e da Seleção Brasileira, o ex-atleta foi responsável por cobrar um dos pênaltis do presidente pela França. Contudo, acabou não tendo sucesso na batida.

Na cobrança, Michel Bastos finalizou mal e parou no goleiro do México. O erro acabou sendo decisivo, já que o gol fez falta na sequência da partida. Assim, a França acabou sendo eliminada pelos mexicanos nas quartas de final, dando adeus à Kings League Nations.