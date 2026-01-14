Ex-jogador da Premier League abre loja de Donuts com o irmão, ex-Liverpool

Ex-atacante mostrou-se extremamente empolgado com a nova fase profissional e mira se tornar o "rei do Donuts" em Luxemburgo

Jonathan Benteke abriu uma loja de donuts, em Luxemburgo, e colocou a vida empresarial no ponto central das principais metas para o futuro. Ex-atacante com passagem pontual pela Premier League, o belga apresentou publicamente o negócio de confeitaria, que mantém em parceria com o irmão, como seu novo campo de atuação fora do futebol .

A iniciativa marca a entrada formal de Benteke no setor gastronômico por meio de um modelo de franquia. O ex-jogador explicou que detém os direitos exclusivos da marca no território luxemburguês, em formato máster, e que já recebe contatos de interessados em abrir novas unidades.

“Em vez de marcar gols, agora estou pronto para oferecer às pessoas alternativas deliciosas”, diz Benteke. Antes da abertura da loja, o belga estruturou a transição com investimentos e planejamento financeiro. Ele afirmou que começou a investir cedo e decidiu diversificar após alguns anos.

“Desde os 21 anos, invisto toda a minha renda em imóveis. Há dois anos, senti a necessidade de diversificar. E ouvi falar dessa franquia. Fiz algumas pesquisas e o modelo de franquia me atraiu como uma forma de diversificar usando um sistema comprovado e consolidado que precisava ser replicado”, explicou.

Como tudo começou

Após pintar como a ideia surgiu, Jonathan explicou os processos que enfrentou antes de por o negócio efetivamente em prática. “Fui à feira de franquias em Paris, conversei com pessoas e conheci alguém que se tornou um amigo, Geoffrey, que assessora pessoas com base em seus orçamentos e objetivos”, e prosseguiu: