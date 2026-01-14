Ex-Globo Esporte fecha com a ESPN para cobertura esportiva

A ESPN acertou nesta quarta-feira (14) a contratação de Felipe Andreoli e do ex-tenista Bruno Soares para a cobertura do Australian Open — primeiro Grand Slam da temporada. A dupla vai produzir conteúdos digitais diretamente da Austrália, com foco nos bastidores do torneio e nas histórias que acontecem fora das quadras.

A proposta foca em formatos pensados para o consumo digital a fim de ampliar o alcance da cobertura tradicional. Ou seja, com conteúdos de vlogs e vídeos curtos, além de outros materiais mais longos, estes específicos, em Melbourne.

O ex-apresentador do Globo Esporte, Felipe Andreoli, recebeu liberação da Record para fechar o acordo com a emissora paulista. Ele destacou o significado particular que este projeto tem em sua trajetória, visto que a modalidade o acompanha desde muito novo.

“Sempre fui apaixonado por tênis desde criança e, ao longo da carreira, mantive essa proximidade com o esporte. Poder trabalhar com tênis na ESPN, que é a casa da modalidade no Brasil, e ainda dividir essa experiência com o Bruno Soares, que hoje é um grande amigo, torna tudo ainda mais especial”, afirmou.