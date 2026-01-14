Ex-Globo Esporte fecha com a ESPN para cobertura esportiva

Ex-Globo Esporte fecha com a ESPN para cobertura esportivaO apresentador formará dupla com o ex-tenista Bruno Soares, com cobertura voltada exclusivamente para o consumo digital
A ESPN acertou nesta quarta-feira (14) a contratação de Felipe Andreoli e do ex-tenista Bruno Soares para a cobertura do Australian Open — primeiro Grand Slam da temporada. A dupla vai produzir conteúdos digitais diretamente da Austrália, com foco nos bastidores do torneio e nas histórias que acontecem fora das quadras.
A proposta foca em formatos pensados para o consumo digital a fim de ampliar o alcance da cobertura tradicional. Ou seja, com conteúdos de vlogs e vídeos curtos, além de outros materiais mais longos, estes específicos, em Melbourne.
O ex-apresentador do Globo Esporte, Felipe Andreoli, recebeu liberação da Record para fechar o acordo com a emissora paulista. Ele destacou o significado particular que este projeto tem em sua trajetória, visto que a modalidade o acompanha desde muito novo.
“Sempre fui apaixonado por tênis desde criança e, ao longo da carreira, mantive essa proximidade com o esporte. Poder trabalhar com tênis na ESPN, que é a casa da modalidade no Brasil, e ainda dividir essa experiência com o Bruno Soares, que hoje é um grande amigo, torna tudo ainda mais especial”, afirmou.
Projeto da ESPN
O planejamento prevê publicações diárias ao longo da primeira semana do torneio, com conteúdos distribuídos nos perfis de Andreoli e Soares, em colaboração com as redes da ESPN. A cobertura ainda prevê materiais exclusivos no Disney+ e no Youtube da emissora.
Parte da produção também entrará na grade linear do canal, em programas como o Pelas Quadras. Entre os conteúdos previstos estão tours pelo complexo do Australian Open, conversas com torcedores presentes em Melbourne e entrevistas com jogadores do país.
A transmissão do Australian Open começa na próxima semana, com exibição exclusiva da emissora. Conhecido como casa da modalidade no Brasil, o canal detém os direitos dos principais torneios da ATP e da WTA, além dos quatro Grand Slams da temporada.