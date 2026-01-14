Espanha confirma favoritismo e vai a semifinal da Kings League Nations

Em grande atuação coletiva, espanhóis vencem os Estados Unidos por 9 a 3 e encaram o Chile na próxima fase / Crédito: Jogada 10

A Espanha confirmou seu favoritismo e goleou os Estados Unidos, nesta quarta-feira (14/1), na Trident Arena, pelas quartas de final da Kings League Nations. Os espanhóis, em grande atuação coletiva, fez 9 a 3 e seguiu rumo a próxima fase. Agora, na semifinal, os europeus terão pela frente o Chile. EUA sai na frente, mas a Espanha vira Logo no descer da bola, Gabriel Costa ganhou da marcação e finalizou bonito para fazer 1 a 0 Estados Unidos. Contudo, no lance seguinte, Carles Planas empatou o jogo. A Espanha quase se complicou após Nico Santos acertar seu braço no rosto do adversário e ser expulso. Entretanto, pouco tempo depois, Gerard Nolla sofreu pênalti. Ele mesmo bateu, o arqueiro estadunidense defendeu, mas o artilheiro foi no rebote para fazer 2 a 1 para os espanhóis. Antes do período do gol dobro, Aleix Martí fez o terceiro dos europeus.