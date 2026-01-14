Espanha confirma favoritismo e vai a semifinal da Kings League Nations

Espanha confirma favoritismo e vai a semifinal da Kings League NationsEm grande atuação coletiva, espanhóis vencem os Estados Unidos por 9 a 3 e encaram o Chile na próxima fase
A Espanha confirmou seu favoritismo e goleou os Estados Unidos, nesta quarta-feira (14/1), na Trident Arena, pelas quartas de final da Kings League Nations. Os espanhóis, em grande atuação coletiva, fez 9 a 3 e seguiu rumo a próxima fase. Agora, na semifinal, os europeus terão pela frente o Chile.
EUA sai na frente, mas a Espanha vira
Logo no descer da bola, Gabriel Costa ganhou da marcação e finalizou bonito para fazer 1 a 0 Estados Unidos. Contudo, no lance seguinte, Carles Planas empatou o jogo. A Espanha quase se complicou após Nico Santos acertar seu braço no rosto do adversário e ser expulso. Entretanto, pouco tempo depois, Gerard Nolla sofreu pênalti. Ele mesmo bateu, o arqueiro estadunidense defendeu, mas o artilheiro foi no rebote para fazer 2 a 1 para os espanhóis. Antes do período do gol dobro, Aleix Martí fez o terceiro dos europeus.
Espanha vai para a semi da Kings League Nations
No segundo tempo, o dado definiu um 2×2 e as polêmicas apareceram. Após dois lances duvidosos, Erick Macías, dos Estados Unidos e Guti, da Espanha, receberam um amarelo e ficaram suspensos por dois minutos. Em compensação, Roc Bancells e Dani Liñares marcaram um gol para cada seleção, deixando o marcador em 4 a 2.
Com todos os jogadores de volta, os Estados Unidos acionou seu pênalti do presidente. O streamer Castro foi para a bola e diminuiu para 4 a 3. Mas a Espanha estava decidida a não deixar o adversário encostar. Marc Pelaz duas vezes, Lobato e o presidente Dj Mariio, marcaram e colocaram um 8 a 3 no marcador para os europeus.
No Matchball, após três minutos, Oscar Coll deu números finais para a partida: 9 a 3 para a Espanha. Agora, os espanhóis enfrentam o Chile, nesta quinta-feira (15/1), por um lugar na grande final da Kings League Nations.