Esaú após goleada do Brasil na Kings League: ”Precisava de uma atuação dessas”

Goleiro destaca confiança para a reta final da competição, e preparador elogia nível dos arqueiros antes do duelo com o México

“Eu estava precisando de uma atuação dessa, né? Tudo bem que já está acabando a competição, mas principalmente para essa reta final de competição. E é isso, estamos chegando forte aí nessa semifinal e vamos chegar forte na final pra poder fazer um belo trabalho e, principalmente, ser campeão”, afirmou o goleiro, demonstrando confiança para a sequência do torneio.

A Seleção Brasileira garantiu vaga na semifinal da Kings League Nations ao golear a Itália por 15 a 6 , na noite desta terça-feira (13/1). Um dos nomes de destaque da partida foi o goleiro Esaú, que teve atuação segura e decisiva na vitória brasileira. Após o confronto, o arqueiro falou ao J10 e destacou a importância do desempenho justamente na fase mais decisiva da competição.

Além de Esaú, o trabalho dos goleiros brasileiros ao longo da Kings League Nations também foi exaltado pelo preparador de goleiros da Seleção, Ciriaco. Em tom de gratidão e responsabilidade, ele destacou o nível elevado da competição e dos atletas com quem trabalha diariamente.

“Eu todos os dias, quando eu saio, que eu entro no ônibus, eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque o nível da nossa liga é tão alto e estar aqui representando o Brasil é uma responsabilidade muito grande trabalhar com essas duas lendas aí. Então assim, a dificuldade não é só manter o nível deles, é elevar também”, disse.

“Então hoje eu estou feliz, porque o Esaú fez uma excelente atuação, o Victão também, mas é aquilo, nós não vencemos nada ainda. Foi mais um passo, cabeça boa e contra o México a gente vai por o mesmo destino do jogo também para sair para a final”, completou Ciriaco.

Brasil foca na semifinal da Kings League Nations

O Brasil agora volta suas atenções para o duelo contra o México, que eliminou a França nas quartas de final e promete ser um adversário duro na briga por uma vaga na decisão da Kings League Nations.