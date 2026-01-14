Edilson Capetinha rejeitou alto valor para posar nu e sugeriu companheiro no futebol

Ex-atacante decide não aceitar o convite de revista voltada para a comunidade gay no período em respeito ao seu casamento / Crédito: Jogada 10

A participação de Edilson Capetinha na 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB) fez um antigo episódio envolvendo o ex-jogador voltar à tona. Isso porque em 1998, a revista “G Magazine”, voltada para a comunidade homossexual, lhe convidou para ser modelo de um ensaio fotográfico sem roupa. Na oportunidade, com 28 anos, o ex-atacante rejeitou a oferta e uma bonificação próxima a R$ 80 mil para ser capa da edição de janeiro do ano seguinte. Assim, Edilson Capetinha explicou que não poderia aceitar a proposta para posar nu em respeito ao seu casamento. Na época, ele estava em um matrimônio com Ivana Maturino Solon e, no relacionamento, o casal teve uma filha. Pela inviabilidade em participar do ensaio, o ex-atacante recomendou o seu companheiro das quatro linhas Vampeta para realizar as fotos.

Com isso, o ex-volante concordou em ser o modelo da produção e o resultado causou impacto no Brasil. Afinal, não era uma situação habitual atletas aceitarem convites de revistas para posarem sem roupa. Em uma de suas participações no programa “Os Donos da Bola”, da Band, em 2020, Edilson detalhou a história.

“Na verdade, quem foi convidado (para posar nu para a revista) fui eu, mas como eu era casado na época, eu não quis e botei o Vampeta. Passei a bola para ele. Ele me representou bem. No dia, eu fui na gravação. Era uma grana boa. Era R$ 80 mil mais R$ 2 ou R$ 3 por revista vendida”, relatou o ex-atacante. De acordo com o ex-jogador, ele também auxiliou na contratação de algumas modelos pela revista com o intuito de incitar sexualmente Vampeta para o ensaio. Edilson Capetinha no BBB26 O pentacampeão mundial é um dos nomes escolhidos entre os famosos, no grupo Camarote.