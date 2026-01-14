Dj Mario vê Espanha à frente do Brasil em favoritismo na Kings League Nations

Invicta na competição, a Espanha disputou três partidas e venceu todas, incluindo a vitória na estreia justamente contra a Seleção Brasileira. O desempenho garantiu a liderança do Grupo D, à frente do Brasil, e a classificação direta para as quartas de final, aumentando a confiança da equipe para a fase eliminatória.

A Seleção da Espanha entra em quadra nesta quarta-feira (14/1) para enfrentar os Estados Unidos em busca de uma vaga na semifinal da Kings League Nations. Antes do confronto decisivo, o presidente da equipe espanhola, Dj Mario, falou com o J10 e avaliou o momento vivido pela equipe, apontando um leve favoritismo em relação ao Brasil após a campanha sólida na fase inicial do torneio.

Segundo Dj Mario, os resultados alcançados até aqui colocam a Espanha em evidência, embora ele faça questão de relativizar o rótulo de favorita.

“Talvez um pouco, porque o primeiro jogo contra o Brasil correu muito bem para nós. E ser a primeira equipe a vencer três jogos e se classificar para as quartas de final, acho que isso nos dá muita confiança. É verdade que não jogamos perfeitamente contra o Peru, e que contra o Catar foi difícil. Porque o Catar se fechou muito na defesa e tudo mais, mas sim. E não me importo de sermos considerados favoritos, entre aspas, porque na verdade não merecemos isso”, afirmou.

O dirigente também destacou que, apesar dos bons resultados, a equipe ainda busca evolução dentro da competição. Especialmente diante de adversários que adotam posturas mais defensivas, como aconteceu nas partidas mais recentes da fase de grupos.

Vale vaga na semifinal da Kings League Nations

Espanha e Estados Unidos se enfrentam valendo uma vaga na semifinal da Kings League Nations. Caso avance, a seleção espanhola encara o vencedor do duelo entre Chile e Alemanha, em confronto que definirá um dos finalistas do torneio.