Dedo projeta duelo contra o México na Kings League Nations: ”Jogo chato”

Jogador prevê semifinal complicada, mas espera atuação melhor do que contra a Itália, nas quartas de final / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira está na semifinal da Kings League Nations após atropelar a Itália por 15 a 6, na noite desta terça-feira (13/1). Atual campeã do torneio, a equipe manteve o alto nível de desempenho e agora terá pela frente o México, na próxima quinta-feira, em confronto decisivo por um lugar na grande final da competição. Após a partida, o fixo Dedo conversou com o J10 e analisou a atuação brasileira diante dos italianos, além de projetar o desafio contra os mexicanos, que eliminaram a França nas quartas de final e chegam embalados para a semifinal.

Ao falar sobre o próximo adversário, Dedo destacou as características do jogo do México e a necessidade de uma preparação específica para o confronto. “Sim, os mexicanos tem um jogo chato, eles têm um jogo parecido com a Espanha. Gostam de ficar bastante com a bola, ficar tocando bastante a bola, até alcançar a gente e achar uma brecha. Então a gente vai descansar hoje, se preparar amanhã, pra na quinta-feira vir e conseguir neutralizar eles e fazer um bom jogo. Fazer os gols pra sair com a vitória”, afirmou. Questionado se a goleada sobre a Itália representou a melhor atuação do Brasil na competição até o momento, o jogador concordou. Contudo, reforçou que o grupo busca evolução constante. “Foi a melhor até então, mas vamos melhorar ainda mais. Amém, se Deus quiser”, disse, demonstrando confiança para a sequência do torneio.