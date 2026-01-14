Cruzeiro x Ponte Preta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h15

Em busca das oitavas, Raposa invicta encara a Macaca, que vem de classificação sofrida nos pênaltis. Saiba!

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega à terceira fase com um duelo tradicional nesta quarta-feira (14). O Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), em Franca. O confronto vale uma vaga nas oitavas de final da principal competição de base do país.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 16h15. Filipe Souza já avisou nas redes sociais que narra este embate. Álvaro Martim, sempre com suas ótimas ponderações, comenta a partida. Por fim, o intrépido David Silva está responsável pelas reportagens.