Cruzeiro vence Tombense e conquista a primeira vitória no Mineiro

Cruzeiro vence Tombense e conquista a primeira vitória no MineiroCom time alternativo, Raposa faz dois gols no primeiro tempo, assume a liderança do Grupo C e celebra triunfo sob o comando de Tite
O Cruzeiro enfim conquistou sua primeira vitória no Campeonato Mineiro de 2026. Na noite desta quarta-feira (14), a Raposa bateu o Tombense por 2 a 1, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela segunda rodada da fase de grupos do Estadual. Mesmo com uma equipe alternativa, o time resolveu o jogo ainda na primeira etapa, com belos gols de Kaique Kenji e Japa. Porém, os donos da casa foram melhores no segundo tempo e diminuíram o placar com Pedro Oliveira, de falta.
Com o resultado, o Cruzeiro chegou a quatro pontos, assumiu a liderança do Grupo C e celebrou o primeiro triunfo sob o comando de Tite. A atuação segura reforçou a boa resposta dos jovens e reservas utilizados na partida.
Já o Tombense, que havia empatado sem gols com o Uberlândia na estreia, voltou a ter dificuldades e não conseguiu ameaçar o adversário. A equipe soma apenas um ponto, ocupa a lanterna do Grupo B e atravessa um momento delicado. Isto porque o clube não vence uma partida oficial há mais de oito meses, registrando o maior jejum de vitórias de sua história.
O jogo
O Cruzeiro dominou o primeiro tempo, impôs o ritmo desde os minutos iniciais e criou as principais chances. A equipe abriu o placar logo aos nove minutos com um chute de fora da área de Kaique Kenji e ampliou após boa troca de passes, finalizada por Japa, aos 24. O Tombense, por outro lado, demorou a reagir e só conseguiu chegar ao ataque na parte final da etapa, sem levar grande perigo ao gol defendido por Otávio.
O Tombense começou o segundo tempo mais ligado, subiu um pouco mais a marcação e pressionou a saída de bola da Raposa. Na primeira e única boa oportunidade do Cruzeiro, o lateral Kauã Moraes acertou o travessão do goleiro Douglas e por pouco não ampliou a vantagem. Porém, foi o Tombense quem balançou a rede. Pedro Oliveira, de falta, contou com desvio na barreira e descontou para os donos da casa aos 19 minutos. O gol animou o time, que chegaram perto do empate em finalização de Luiz Felipe na trave.
TOMBENSE 1X2 CRUZEIRO
Campeonato Mineiro – 2ª rodada
Data e hora: 14 de janeiro de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)
TOMBENSE: Douglas Marques; J. Henrique, Wesley Marth, Roger Carvalho e Xavier; Wanderson Barros, João Vitor (Dyego, no intervalo) e Pedro Oliveira (Luiz Felipe, 27’/2ºT); Jefferson Renan (Felipinho, 34’/2ºT), Ronald (Rafinha, 17’/2ºT) e Júlio César (Jupi, 27’/2ºT). Técnico: Cristóvão Borges.
CRUZEIRO: Otávio; Kauã Moraes (Nicolas Pontes, 26’/2ºT), Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Rodriguinho (Murilo Rhikman, 25’/2ºT) e Japa; Arroyo (Vitinho, 38’/2ºT), Kaique Kenji (Rayan Lelis, 30’/2ºT) e Chico da Costa (Fernando, 25’/2ºT). Técnico: Tite.
Gols: Kaique Kenji, aos 9’/1ºT (0-1); Japa, aos 24’/1ºT (0-2); Pedro Oliveira, aos 19’/2ºT (1-2).
Árbitro: Hieger Tulio Cardoso
Assistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Antunes
VAR: Marco Aurélio Ferreira
Cartões amarelos: Xavier, Pedro Oliveira, Dyego (TOM).
