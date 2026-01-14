Cruzeiro recusa proposta do Dortmund por joia

Kauã Prates, de 17 anos e autor do primeiro gol da Raposa em 2026, é alvo de gigante alemão; saiba mais sobre o jovem / Crédito: Jogada 10

Chegou ao Cruzeiro uma proposta de compra pelo lateral-esquerdo Kauã Prates, de apenas 17 anos. A Raposa, no entanto, recusou nesta quarta-feira (14/1) a investida, realizada pelo Borussia Dortmund (ALE), clube conhecido por prospectar jovens pelo mundo e desenvolvê-los. Assim, de acordo com a “Central da Toca”, a oferta foi abaixo dos padrões esperados pela diretoria celeste. Internamente, o jovem recebe a alcunha de joia na Toca da Raposa I. O Dortmund, aliás, já realizara proposta na segunda metade de 2025. O Cruzeiro, porém, não tem pressa em vendê-lo.