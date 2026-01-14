Cruzeiro recusa proposta do Dortmund por joia

Cruzeiro recusa proposta do Dortmund por joiaKauã Prates, de 17 anos e autor do primeiro gol da Raposa em 2026, é alvo de gigante alemão; saiba mais sobre o jovem
Chegou ao Cruzeiro uma proposta de compra pelo lateral-esquerdo Kauã Prates, de apenas 17 anos. A Raposa, no entanto, recusou nesta quarta-feira (14/1) a investida, realizada pelo Borussia Dortmund (ALE), clube conhecido por prospectar jovens pelo mundo e desenvolvê-los.
Assim, de acordo com a “Central da Toca”, a oferta foi abaixo dos padrões esperados pela diretoria celeste. Internamente, o jovem recebe a alcunha de joia na Toca da Raposa I. O Dortmund, aliás, já realizara proposta na segunda metade de 2025. O Cruzeiro, porém, não tem pressa em vendê-lo.
Kauã Prates, aliás, foi titular da Raposa na Copinha de 2025, mesmo aos 16 anos de idade. Ele, que chegou ao Cruzeiro em 2019, já integrou a Seleção Brasileira sub-20. Participou, assim, de período de treino na Granja Comary, no Rio de Janeiro, em 2024.
A jovem promessa estreou profissionalmente em 2025, atuando na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e também no Brasileirão. Ao todo, foram 12 jogos com o time de cima em sua primeira temporada. Já em 2026, tornou-se reserva imediato de Kaiki, sendo o autor do primeiro gol do Cruzeiro no ano – na derrota por 2 a 1 para o Pouso Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Titular, ele atuou os 90 minutos.