Cruzeiro despacha Ponte Preta e vai às oitavas de final da Copinha

Com autoridade, Raposa vence a Macaca por 3 a 0 e aguarda o vencedor do confronto entre Ferroviária e Santos para conhecer o próximo rival

Desse modo, a Raposa aguarda o vencedor do confronto entre Ferroviária e Santos para conhecer seu próximo adversário. Já o time campineiro encerra sua participação após uma campanha com três vitórias na fase inicial, um empate na segunda etapa — quando eliminou a Francana nos pênaltis — e a derrota desta quarta.

O Cruzeiro confirmou sua força na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 ao superar a Ponte Preta por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira (14), em Franca (SP). Com autoridade, a equipe mineira garantiu vaga nas oitavas de final. Gustavo Zago, Pablo e Miguel anotaram os gols no estádio Lanchão.

Equilíbrio e gol decisivo

A etapa inicial foi marcada por poucas oportunidades claras. O Cruzeiro manteve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. Quando conseguiu chegar, parou nas boas intervenções do goleiro João Bezerra. A Ponte, por sua vez, praticamente não ameaçou. O lance mais importante ocorreu aos 40 minutos: Pablo cruzou com precisão e Gustavo Zago cabeceou firme para abrir o placar.

Domínio amplo do Cruzeiro

Na volta do intervalo, logo aos nove minutos, Vitinho arriscou pela Ponte e obrigou Vitor a fazer boa defesa — o único momento de perigo da equipe paulista. Na sequência, o zagueiro Pablo, da Macaca, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o time com um jogador a menos. Pouco depois, aos 12, Pablo (do Cruzeiro) aproveitou rebote após cobrança de falta de Alessandro e ampliou a vantagem. Com controle total da partida, a Raposa administrou o resultado até os acréscimos, quando Dayvinho fez bela jogada pela esquerda e serviu Miguel, que fechou o placar em 3 a 0.

