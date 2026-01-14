Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians empresta Ryan ao Fortaleza

Volante de 22 anos será cedido pelo Timão ao Leão do Pici até o final da temporada
O Corinthians acertou o empréstimo do volante Ryan ao Fortaleza até o final de 2026. O jogador de 22 anos é esperado na capital cearense nesta quinta-feira (15) para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Leão do Pici.

Ryan chega ao Tricolor como um pedido do técnico Thiago Carpini. Além disso, as duas diretorias possuem uma boa relação. Afinal, o atual diretor de futebol alvinegro, Marcelo Paz, trabalhou como CEO do Fortaleza e já atuou como presidente do clube.

O volante vai em busca de mais oportunidades dentro de campo. O Corinthians utilizou Ryan com frequência na última temporada, com 34 jogos em 2025 e também na estreia do Campeonato Paulista, no último domingo (10). Entretanto, o jogador iniciou apenas onze jogos como titular.

Ryan é formado nas categorias de base alvinegras e tem contrato com o Timão até o final de 2028.

Corinthians

