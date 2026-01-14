Corinthians empresta Ryan ao Fortaleza

Volante de 22 anos será cedido pelo Timão ao Leão do Pici até o final da temporada

O Corinthians acertou o empréstimo do volante Ryan ao Fortaleza até o final de 2026. O jogador de 22 anos é esperado na capital cearense nesta quinta-feira (15) para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Leão do Pici.

Ryan chega ao Tricolor como um pedido do técnico Thiago Carpini. Além disso, as duas diretorias possuem uma boa relação. Afinal, o atual diretor de futebol alvinegro, Marcelo Paz, trabalhou como CEO do Fortaleza e já atuou como presidente do clube.