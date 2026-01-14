Corinthians avança por Kaio César e discute forma de pagamento com os sauditas

Corinthians avança por Kaio César e discute forma de pagamento com os sauditasAl Hilal aceita emprestar jogador ao Timão por uma temporada, mas exige uma compensação financeira
O Corinthians saiu otimista da primeira rodada de negociação pelo atacante Kaio César. Timão e Al Hilal, da Arábia Saudita, avançaram por um acordo pelo jogador. Os sauditas aceitaram emprestar o atleta por uma temporada ao Alvinegro, mas exigem uma compensação financeira de 500 mil euros, cerca de R$ 3,1 milhões.
A diretoria alvinegra está confiante na contratação. Inicialmente, o Timão priorizava uma transferência sem custos, mas está disposto a pagar uma quantia para contar com o atacante. Agora, o Corinthians discute com o clube saudita as formas de pagamento, para tentar alongar a quitação do valor.
Kaio César tem contrato com o Al Hilal até o meio de 2028. O jogador vem sendo pouco utilizado na equipe, com apenas seis partidas na atual temporada, e busca ter mais oportunidades em campo.
O jogador é cria das categorias de base do Coritiba e passou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, antes de chegar ao Al Hilal.
