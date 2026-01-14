Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam na partida de encerramento da 20ª rodada do Campeonato Italiano
As emoções do Campeonato Italiano 2025/26 estão de volta. Como e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 16h45 (de Brasília), na partida de encerramento da 20ª rodada da Serie A. O duelo acontece no Stadio Giuseppe Sinigaglia, em Como, e movimenta a parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Como

O Como chega confiante para o duelo e atravessa uma boa fase na temporada. Sob o comando de Cesc Fàbregas, a equipe aparece na sexta colocação, com 34 pontos, e não perde há quatro partidas. Em casa, o time aposta no apoio da torcida para tentar surpreender o Milan.

Apesar do bom momento, o treinador terá problemas para escalar o time. Edoardo Goldaniga e Álvaro Morata seguem lesionados, enquanto Assane Diao está com a seleção do Senegal na Copa Africana de Nações.

Como chega o Milan

O Milan também vive um cenário positivo. Vice-líder do Italiano, com 40 pontos, o time viu a Inter de Milão vencer na rodada e precisa da vitória para manter a diferença para o rival em três pontos.

Além disso, o Milan acumula uma longa sequência de 18 jogos de invencibilidade.

Para a partida, porém, o técnico Massimiliano Allegri não contará com força máxima. Santiago Giménez está fora, enquanto Strahinja Pavlovic e Fullkrug aparecem como dúvidas.

Futebol Internacional

