Com postura discreta, Internacional tenta fechar com pelo menos cinco contratações

Crise financeira dificulta investidas do Colorado por reforço e foco é fechar com jogadores por empréstimo ou que estejam sem contrato / Crédito: Jogada 10

O Internacional demonstra um comportamento mais contido neste início de temporada na atual janela de transferências, em comparação a anteriores. Isso porque, até o momento, a diretoria do Colorado acertou apenas uma contratação. No caso, o meio-campista Paulinho Paula. Já se esperava por uma atitude mais discreta em suas movimentações por novos jogadores para qualificar o elenco. Até porque é de conhecimento público que o clube gaúcho vive uma crise econômica. Portanto, com a dificuldade financeira, a diretoria do Inter tem alvos que se encaixam em perfis específicos. No caso, jogadores que estejam livres no mercado ou que chegariam por empréstimo sem a exigência de pagar pela liberação.

Mais especificamente, o cenário mais favorável para o Internacional seria somente se responsabilizar no cumprimento do pagamento de salários. Neste contexto, o Colorado fechou com o volante Paulinho, de 29 anos, exatamente depois de o atleta se tornar agente livre. Afinal, expirou o seu contrato com o Vasco após o último dia do ano passado. Entre as carências no grupo que o clube gaúcho identificou e ainda tenta sanar estão pelo menos dois zagueiros, um lateral-esquerdo, mais um meio-campista e um centroavante. Internacional próximo de zagueiro e desejo por centroavante Entre essas prioridades, o Inter está mais próximo de acertar é um defensor: o equatoriano Félix Torres por empréstimo junto ao Corinthians. Inicialmente até o fim desta temporada, com a inclusão de uma opção de compra. Nesta tratativa, aliás, os clubes conversam para dividirem igualmente a remuneração do zagueiro, de 29 anos.

Por sinal, na negociação, o Colorado conta com o auxílio e influência de Fabinho Soldado, seu novo diretor de futebol, que anteriormente trabalhava exatamente no Timão. As conversas chegaram a sofrer uma pausa por um desacordo em alguns detalhes, mas os clubes avançaram por um denominador comum. Outro possível candidato a reforço que o Internacional demonstra interesse e monitora é o centroavante Alerrandro. Ele se destacou no futebol brasileiro pelo Vitória em 2024 ao se consolidar como o artilheiro do Brasileirão naquele ano. Atualmente, ele defende o CSKA Moscou, da Rússia. A propósito, na atual temporada, europeia são 19 jogos, com dois gols anotados. Outras duas posições em observação Além disso, a diretoria do Colorado não aborda de forma exposta o número de jogadores que são candidatos e quais posições no elenco observa para tentar reforçar. Na lateral esquerda, o Inter conta somente com Bernabei entre opções que tenham experiência.