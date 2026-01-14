Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com postura discreta, Internacional tenta fechar com pelo menos cinco contratações

Crise financeira dificulta investidas do Colorado por reforço e foco é fechar com jogadores por empréstimo ou que estejam sem contrato
O Internacional demonstra um comportamento mais contido neste início de temporada na atual janela de transferências, em comparação a anteriores. Isso porque, até o momento, a diretoria do Colorado acertou apenas uma contratação. No caso, o meio-campista Paulinho Paula. Já se esperava por uma atitude mais discreta em suas movimentações por novos jogadores para qualificar o elenco. Até porque é de conhecimento público que o clube gaúcho vive uma crise econômica. 

Portanto, com a dificuldade financeira, a diretoria do Inter tem alvos que se encaixam em perfis específicos. No caso, jogadores que estejam livres no mercado ou que chegariam por empréstimo sem a exigência de pagar pela liberação.  

Mais especificamente, o cenário mais favorável para o Internacional seria somente se responsabilizar no cumprimento do pagamento de salários. Neste contexto, o Colorado fechou com o volante Paulinho, de 29 anos, exatamente depois de o atleta se tornar agente livre. Afinal, expirou o seu contrato com o Vasco após o último dia do ano passado. Entre as carências no grupo que o clube gaúcho identificou e ainda tenta sanar estão pelo menos dois zagueiros, um lateral-esquerdo, mais um meio-campista e um centroavante.

 

Internacional próximo de zagueiro e desejo por centroavante 

Entre essas prioridades, o Inter está mais próximo de acertar é um defensor: o equatoriano Félix Torres por empréstimo junto ao Corinthians. Inicialmente até o fim desta temporada, com a inclusão de uma opção de compra. Nesta tratativa, aliás, os clubes conversam para dividirem igualmente a remuneração do zagueiro, de 29 anos. 

Por sinal, na negociação, o Colorado conta com o auxílio e influência de Fabinho Soldado, seu novo diretor de futebol, que anteriormente trabalhava exatamente no Timão. As conversas chegaram a sofrer uma pausa por um desacordo em alguns detalhes, mas os clubes avançaram por um denominador comum.

Outro possível candidato a reforço que o Internacional demonstra interesse e monitora é o centroavante Alerrandro. Ele se destacou no futebol brasileiro pelo Vitória em 2024 ao se consolidar como o artilheiro do Brasileirão naquele ano. Atualmente, ele defende o CSKA Moscou, da Rússia. A propósito, na atual temporada, europeia são 19 jogos, com dois gols anotados. 

Outras duas posições em observação 

Além disso, a diretoria do Colorado não aborda de forma exposta o número de jogadores que são candidatos e quais posições no elenco observa para tentar reforçar. Na lateral esquerda, o Inter conta somente com Bernabei entre opções que tenham experiência.  

A outra alternativa é Alisson, com pouca rodagem no time principal, pois soma apenas duas partidas e nem sequer foi integrado de maneira oficial ao elenco profissional. Por isso, o clube gaúcho procura outro jogador com maior bagagem para atuar na posição e tenha condições de disputar a titularidade com o argentino. Além de preencher uma lacuna evidente desde a temporada passada.  

O Inter também observa possíveis contratações para as pontas, já que tem à disposição somente Carbonero e Vitinho como atacantes de velocidade. Inclusive, o segundo pode deixar o clube gaúcho no meio da temporada, quando encerra o seu empréstimo e o seu contrato em definitivo com o Dínamo de Kiev.  

Vale ressaltar que o clube ucraniano atualmente é o dono dos seus direitos econômicos. A possível saída do Internacional tem chances de ocorrer porque o Santos progrediu nas conversas para contratá-lo a partir da segunda metade de 2026, que já se encontram em estágio avançado.

