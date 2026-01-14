Com Hulk distante, Fluminense mapeia mercado por centroavante

Situação do atacante do Atlético segue paralisada, e Tricolor monitora. Porém, clube traça novos caminhos diante de indefinição / Crédito: Jogada 10

O Atlético comunicou o encerramento das negociações com o Fluminense para transferência do atacante Hulk. Entretanto, o Tricolor ainda observa a situação do jogador e, caso haja alguma mudança, manterá a proposta pelo ídolo do Galo. Apesar disso, ao mesmo tempo, a diretoria tricolor age nos bastidores para iniciar uma nova busca por um centroavante. Nos últimos dias, Mattheus Montenegro e Mário Bittencourt fizeram reuniões para traçar novo caminho. A informação é do “ge”. Na última atualização entre clubes e Hulk, o Fluminense se recusou a envolver percentual de atletas na pedida do Galo. Foram quatro atletas solicitados, todos ainda com idade de base, mas já com passagem pelo elenco profissional. Além disso, o Galo pediu que o atacante não atuasse em partidas contra o time mineiro e ainda que ele fosse liberado para jogar dois amistosos com a camisa do Atlético-MG quando encerrasse a carreira.