Com Hulk distante, Fluminense mapeia mercado por centroavante

Situação do atacante do Atlético segue paralisada, e Tricolor monitora. Porém, clube traça novos caminhos diante de indefinição
O Atlético comunicou o encerramento das negociações com o Fluminense para transferência do atacante Hulk. Entretanto, o Tricolor ainda observa a situação do jogador e, caso haja alguma mudança, manterá a proposta pelo ídolo do Galo. Apesar disso, ao mesmo tempo, a diretoria tricolor age nos bastidores para iniciar uma nova busca por um centroavante. Nos últimos dias, Mattheus Montenegro e Mário Bittencourt fizeram reuniões para traçar novo caminho. A informação é do “ge”.

Na última atualização entre clubes e Hulk, o Fluminense se recusou a envolver percentual de atletas na pedida do Galo. Foram quatro atletas solicitados, todos ainda com idade de base, mas já com passagem pelo elenco profissional. Além disso, o Galo pediu que o atacante não atuasse em partidas contra o time mineiro e ainda que ele fosse liberado para jogar dois amistosos com a camisa do Atlético-MG quando encerrasse a carreira.

O Fluminense, entretanto, segue monitorando a situação em Belo Horiznte. Caso mude, e Atlético-MG e Hulk concordem em não seguirem juntos, o Tricolor deve voltar à carga pelo atacante. Mas até lá, a diretoria do Flu mudará de foco e buscará novas opções. Afinal a busca para um camisa 9 é prioridade nas Laranjeiras.

A negociação virou uma verdadeira novela, com pronunciamentos do próprio atacante, da advogada do jogador, de Jorge Sampaoli e até de Paulo Bracks. Ídolo do Atlético-MG, uma possível saída de Hulk envolve além do aspecto esportivo, atingindo também o campo institucional do clube mineiro.

Centroavantes à disposição

Em 2025, o ataque do Fluminense foi bem abaixo do esperado e com atuações nada animadoras. O clube, assim, entrou em 2026 com o objetivo de contratar um camisa 9. Hulk, portanto, tornou-se o principal alvo, porém o Flu encontrou dificuldades para liberação do atleta. No momento, o técnico Luis Zubeldía tem à disposição John Kennedy, Lelê, Everaldo e Cano como donos da posição. O camisa 14, porém, teve uma lesão no joelho direito, passou por cirurgia e só deve voltar em dois meses.

