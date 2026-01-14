Com direito a gol bizarro, Athletico bate Operário e segue invicto no Paranaense

O resultado mantém o Furacão invicto e na vice-liderança do Grupo A, somando sete pontos — mesma pontuação do Londrina, mas atrás no saldo de gols. O Fantasma, por outro lado, segue em crise. Afinal, ainda não venceu na competição e ocupa a última posição do Grupo B, com apenas um ponto.

O Athletico obteve sua segunda vitória no Campeonato Paranaense ao superar o Operário por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (14/1), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela terceira rodada. O segundo gol rubro-negro, aliás, foi bizarro, com direito a uma cobrança de falta do meio-campo.

Primeiro tempo equilibrado

O jogo começou com o Operário assustando logo aos três minutos, quando Hildeberto finalizou após cruzamento rasteiro, mas Mycael defendeu. A partir daí, o Athletico tomou conta das ações ofensivas, criando boas oportunidades com Chiqueti e Leozinho, que pararam no goleiro Elias. O Fantasma tentou responder em bolas alçadas e chutes de longa distância, sem sucesso, diante da solidez defensiva dos anfitriões. Nos minutos finais da etapa inicial, novamente Chiqueti e Leozinho exigiram boas intervenções de Elias, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Decisão na segunda etapa

Na volta do segundo tempo, o Operário começou melhor e quase abriu o placar com Aylon, que invadiu a área e tentou encobrir Mycael, mas o goleiro defendeu. Apesar da posse maior do Fantasma, o Athletico foi letal nos contra-ataques. Aos 20 minutos, Bruninho, recém-ingresso em campo, aproveitou escanteio cobrado por Gilberto e desvio de Luiz Fernando para marcar de cabeça e colocar o Furacão em vantagem. O Operário ainda buscou o empate com Vinícius Diniz e Léo Gaúcho, mas ambos erraram o alvo. Aos 36′, Belezi arriscou falta do meio-campo, a bola quicou no gramado e enganou Elias, ampliando para 2 a 0. No fim, Léo Gaúcho obrigou Mycael a uma defesa espetacular, mas nada que mudasse o destino da partida.

Próximos passos

Na quarta rodada, o Athletico terá pela frente o clássico contra o Coritiba, marcado para sábado (17), às 16h, na Arena da Baixada. Já o Operário, de Ponta Grossa, visita o São Joseense no domingo, às 18h30, na Vila Capanema.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.